Luis Miguel se convirtió en la sensación de Canadá, ¡sorprendieron al cantante muy bien acompañado!

¡"El Sol” salió en Montreal! Una inesperada aparición de Luis Miguel

Luis Miguel actualmente se encuentra en Norteamérica, región en donde ofrecerá una serie de conciertos en los próximos días como parte de su gira 2024. Su siguiente presentación es este 29 de mayo en Rosemont, Illinois, y mientras llega el ansiado día, el cantante se dio tiempo para disfrutar de algunos momentos de relax en Canadá.

¿Cómo se ve Luis Miguel actualmente? El cantante no sorprendió a los internautas solo por su impecable look, sino por la cercanía que mostró con una fan y hasta con los paparazzis, algo inusual en él.

CAPTARON A LUIS MIGUEL EN CANADÁ: ASÍ SE PORTÓ “EL SOL” CON UNA FAN

Luis Miguel, como es algo usual en él, disfrutó de una deliciosa cena en un restaurante exclusivo de Canadá acompañado de su novia, Paloma Cuevas, y a su salida fue captado por un nutrido grupo de fotógrafos que se dieron cita en el lugar.

El breve video que muestra a Luis Miguel a la salida del restaurante, aunque sólo duró unos segundos, causó una auténtica sensación entre los internautas por un agradable motivo: “El Sol” se mostró cercano con una fan que lo interceptó en la puerta e incluso le dio dos besos en las mejillas antes de seguir su camino rodeado de un grupo de guardaespaldas.