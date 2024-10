¿Nueva rivalidad? Pepe Aguilar reveló que su hija Aneliz enfureció al escuchar ‘Cuídamela bien’ por esta razón

Hace un par de días, Pepe Aguilar conquistó las plataformas digitales con el lanzamiento de “Cuídamela bien”, un tema en el que retrató parte de sus sentimientos tras la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Esta canción causó polémica incluso desde antes de que se estrenara, pues hubo quienes opinaron que se trataba de una manera muy directa de hacerle saber a su yerno lo que pensaba de él, mientras que también hubo quienes creyeron que se trató de un gesto tierno para con su hija menor.

Sin embargo, de manera interna parece que la letra también provocó fuertes reacciones. Al menos así lo hizo saber el patriarca de la dinastía Aguilar, quien reveló que su hija Aneliz no quedó muy contenta después de enterarse de la existencia de este sencillo.

Pepe Aguilar reveló que Aneliz se molestó al saber de la canción que supuestamente le dedicó a Christian Nodal

Durante una reciente visita a “Despierta América”, Pepe Aguilar recordó brevemente cómo fue el momento en que Ángela le contó que tenía planes de casarse con Christian Nodal, confesando que aunque no lo vio venir, tampoco quiso oponerse. Es por esto que no solo los apoyó, sino que fue el encargado de publicar sus primeras fotos como matrimonio y, más recientemente, les “obsequió" un tema llamado “Cuídamela bien”, en la que plasmaría sus emociones por esta nueva etapa.

Lo que el intérprete de “Se te olvidó" no vio venir, es que este proyecto desataría los celos de Aneliz, otra de sus hijas, quien aparentemente se habría sentido delegada con esta melodía.

“Su hermana se puso celosa con la canción, lo que menos pensé en la mendiga vida. Aneliz me dijo: ‘oye, ¿cómo que te llevaste a la mejor mujer? y yo qué fregados’. Entonces le dije: ‘yo no la compuse, yo nomás la estoy cantando, soy un intérprete. A ti te amo igual’”, señaló Pepe, quien siempre se ha desbordado de amor por sus dos hijas, esto incluso a pesar de que ella no quiere ser tan mediática como lo son Ángela y Leonardo, los que sí siguieron sus pasos dentro de la industria y lo han acompañado en diversas presentaciones.