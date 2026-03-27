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Penélope Menchaca pone en su lugar a Oriana: “La gente no quiso que te quedaras”

A la cara, le recordaron a la EXPULSADA de La Casa de los Famosos Telemundo, que su juego no le gustó al público.

Marzo 26, 2026
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Penélope Menchava vs. Oriana

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Desde que fue EXPULSADA de la edición 2026 de “La Casa de los Famosos” en Telemundo, Oriana Marzoli se dedicó a responabilizar al equipo contrario de agredirla a ella y a su equipo, por lo que no entendía por qué el público votó para que ella saliera de la competencia.

Su indignación se replicó en los espacios donde le dieron micrófono, incluido el matutino “Hoy día” de la cadena hispana. Sin embargo, fue ahí donde se topó “con el muro de Berlín” (al estilo de la frase de Niurka Marcos).

Y es que Penélope Menchaca dio voz a muchos televidentes y le dijo sus verdades a la cara (era un enlace en vivo, desde los estudios en México (donde estaba Oriana) y los estudios en Estados Unidos desde donde se transmite “Hoy Día”.

“Desde que llegaste tú venías con todo y venías decidida a picar y a molestar; y de alguna manera este es tu juego y es quizá lo que has hecho en otros realities...”, dijo Penélope.

“Tú decías que ellos (el resto de nominados para ser EXPULSADOS) tenían a todo su fandom votando por ellos, pero en realidad había 8 personas ahí, y el público decidió quién era el que se quedaba y quien era el que se iba y lo que no les gustó fue tu juego. Eso es lo que realmente yo vi”, dijo Penélope antes de ser interrumpida por Oriana.

“Ay Penelope, ¿cuantos realities tu has hecho? Cuéntame, porque yo he hecho varios...”, iba a debatir Oriana.

Sin embargo, Penélope le puso un alto: “Yo no necesito hacer los realities”.

“Yo estoy aquí, y llevo tres realities que estoy viendo (como presentadora en la cadena) y sé que cada uno que sale de aquí, lo primero que hace es echarle la culpa a todos los demás, a la producción, a mis compañeros, a todos. La gente no votó por ti porque no quiso que te quedaras”.

Firme en que ella no jugó mal, Oriana se limitó a decir: “Yo confío en lo que yo veo y escucho con mis propias orejas, no necesito que tú me expliques cómo funciona, pero si tú te sientes más a gusto diciendo que me han echado, ya está”.

Penélopè Menchaca La casa de los famosos
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