Pedro Fernández y su firme respuesta ante la súplica de su papá: “Ojalá que me perdones”

Muchos se sorprendieron por la postura de Pedro Fernández cuando le preguntaron por la nula relación que tiene con sus padres. Sin embargo, no es algo nuevo y el cantante se ha mantenido firme en su decisión de CERO contacto.

El tema volvió a dar de qué hablar luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó al respecto en “El minuto que cambió mi destino”. Ahí, Pedro Fernández reveló: “Gustavo lo qué pasa es que yo considero y trato de hablar de las cosas que para mí suman, y para mí son importantes, hay cosas que seguramente fueron y dejaron de ser importantes”.

“No tengo absolutamente nada que decir al respecto porque hay una distancia de mucho tiempo de cero contacto, y entonces pues ¿qué te puedo yo decir de eso? No hay nada que hablar de eso”.

El papá de Pedro intentó que lo perdonara hace un año

Como respuesta a otras declaraciones hechas por el artista, el señor José Luis Cuevas, decidió enviar un mensaje a su hijo Pedro:

“Hijo, te digo esto, de verdad, me siento muy mal y me doy cuenta que te sentiste muy abandonado. Son errores que cometemos y este fue uno de los míos”.

“Me arrepiento y espero que un día estas palabras te mueva un poco, te acaricie un poco tu corazón y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo, aquí estoy para ti”, dijo el señor en busca del perdón.

“Ojalá que en tu corazón esté eso, que me perdones, te quiero mucho, cuídate mucho”.

Sin embargo, Pedro Fernández no cambió su postura, y en declaraciones a Telemundo, dijo:

“No me sorprende y es pasado. Hoy por hoy lo que mi importa es mi familia, mi carrera y mis fans, lo demás es pasado. No me perturba ni me complica en lo absoluto”.

¿Por qué se fracturó la relación?

El distanciamiento, según ha compartido el propio cantante en otras entrevistas, comenzó cuando se dio cuenta de que las ganancias de su carrera no eran claras y que gran parte del dinero que generó como niño fue administrado sin transparencia. “Mi papá era quien recibía el dinero. Yo no sé cuánto gané en mis primeros palenques”, declaró en su momento en un programa con Pati Chapoy.

Más allá de los asuntos financieros, Pedro también dejó entrever que hubo desacuerdos de fondo sobre valores y respeto. “Me di cuenta de que no me respetaban, que no pensaban como yo. Cada encuentro era un choque”, explicó.

Además de Pedro Fernández, José Luis Cuevas es padre de cinco hijos más: José Luis Jr., Eduardo, Francisco, Laura y Gerardo. Ha compartido algunos momentos de su vida en TikTok, donde también ha demostrado su gusto por la música, al interpretar canciones regionales mexicanas.