Paty Navidad rompió el silencio y aclaró si es verdad que tiene un peligroso tumor cerebral

Desde hace tiempo, han circulado una serie de alarmantes especulaciones en torno a la integridad física de Paty Navidad, quien se dijo, habría sido diagnosticada con un tumor cerebral que amenazaba su vida. Esta noticia provocó gran preocupación entre el público, en especial porque desde siempre se le había visto relativamente bien y no hacía sentido que su salud estuviera tan deteriorada.

¿Paty Navidad tiene un tumor cerebral? Esto dijo

Ante este impresionante panorama, y con el fin de que no se siguiera hablando erróneamente acerca de aspectos tan delicados, la actriz de “La fea más bella” se decidió a abordar el tema y proporcionó las primeras declaraciones sobre sus pronósticos clínicos.

A través de una conversación con “Ventaneando”, Paty Navidad abordó de manera frontal las aseveraciones respecto a que le fue detectado un peligroso tumor en la cabeza. Y es que este es un diagnóstico que por sí mismo es alarmante y se sabe que suele empeorar con el paso del tiempo, aun con los tratamientos indicados.

“Todo se ha tergiversado. Dicen: ‘pobrecita, tiene un tumor’ y no, no, no. Es un prolactinoma que, efectivamente, está en la hipófisis (una glándula situada cerca del cerebro). Se llama prolactina, es algo hormonal pero se deshace con medicamento y ya. Eso fue lo que pasó", explicó la también conductora.

Paty Navidad aclaró cuál es su estado de salud Captura de pantalla

En cuanto a qué es un prolactinoma, la definición de Medline Plus indica que se trata de un tumor hipofisario no canceroso. Usualmente, puede tratarse con un plan de medicación y no suele representar un riesgo para el paciente.

¿Qué le provocó este extraña enfermedad a Paty Navidad?

La exparticipante de “MasterChef Celebrity” externó la importancia de procurar llevar una vida sin estrés, pues en su caso, este fue uno de los detonantes de este problema, que si bien pudo solucionar oportunamente, sí le implicó un importante desgaste tanto físico como mental.

“Nada tiene que ver con tumores cerebrales, que es lo que a mí me achacaron. Esa prolactina existió hace años, se deshizo con el medicamento y la causa fue el estrés. Fui diagnosticada tres veces con estrés postraumático y fue lo que me llevó a que se formara este desorden hormonal”, concluyó Paty Navidad, notablemente extrañada por el hecho de que estos infames rumores sobre su presunto tumor adquirieran tanta relevancia ahora que está completamente sana.