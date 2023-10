El cambio de look que terminó mal para Paty Navidad, ¡trae el corte de Peso Pluma!

La actriz y cantante parece vivir una nueva etapa en cuanto a su vida profesional, pues además de haber participado en el reality show de Telemundo, “La casa de los famosos”, está muy enfocada en su carrera musical ya que pronto sacará un nuevo sencillo que promete mucho.

A pesar de tener una ajetreada agenda, Paty Navidad se da tiempo para convivir con sus seguidores a través de sus redes sociales, y fue precisamente en una transmisión en vivo que la actriz confesó que tuvo una mala experiencia en el salón de belleza que hizo que actualmente luzca el corte de Peso Pluma ... o al menos eso ella dice.

¿Qué le pasó en el cabello a Paty Navidad? Conoce esta curiosa historia de una decoloración capilar que no salió del todo bien.

PATY NAVIDAD CONFIESA QUE TIENE EL LOOK DE PESO PLUMA POR ESTA RAZÓN

En un video en vivo que Paty Navidad organizó para interactuar con sus seguidores, la actriz narró cómo un simple cambio de look terminó siendo una pesadilla para ella; aunque eso sí, dejó en claro que contaría la anécdota “sin responsabilizar a nadie”.

“Traigo el corte del Peso Pluma, te lo juro, Peso Pluma y yo tenemos el mismo corte ahorita…”

“Saliendo de ‘La Casa de los Famosos’ yo dije: ‘bueno quiero hacerme un cambio de look’, y no voy a responsabilizar a nadie absolutamente, sino que simplemente pasó", comenzó a contar Paty Navidad.

“Quise hacerme un cambio de look y fui hacerme las luces y todo eso, y ¿qué creen? Que me quedé pelona, tengo el cabello así de chiquito. Es más, traigo el corte del Peso Pluma, te lo juro, Peso Pluma y yo tenemos el mismo corte ahorita…”, aseguró la actriz.

Paty Navidad se sinceró y aceptó que no le gusta verse con el cabello tan corto, por lo que reveló que actualmente está usando extensiones en lo que su pelo se recupera y crece de nuevo, proceso que tardará algún tiempo.

“No me quise poner extensiones de cabello fijas porque necesito que se recupere el cabello. Está totalmente destrozado, quemado y me pongo las extensiones estas que se quitan y se ponen porque me gusta verme femenina”, detalló Paty Navidad .

Paty Navidad muestra a sus seguidores cómo le quedó el cabello. YOUTUBE

Sin embargo, Paty Navidad no perdió el sentido del humor, e incluso dijo entre risas que “si ponen el peinado del Peso Pluma y a mí, estamos igualitos”, concluyó la famosa.