Suscríbete
Famosos

Patricia Reyes Spíndola toma difícil decisión: “Es hora de dedicar tiempo a mi vida”

La primera actriz recibió este 2025 el Ariel de Oro de la mano de una de sus mejores amigas y compañeras.

September 29, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Patricia-Reyes-Spíndola.jpg

Patricia Reyes Spíndola admite que lo único que le ha faltado en su vida es tiempo para sí misma.

Instagram

“Siempre me gana el trabajo y pospongo las vacaciones por un corto o una película. Creo que ya tengo que pensar en poner un límite”.

La primera actriz Patricia Reyes Spíndola fue reconocida con el Ariel de Oro 2025, por su destacada y extensa trayectoria artística. Con más de 70 películas, la también productora y directora recibió el galardón como una muestra de cariño y respeto de sus colegas del cine mexicano.

Reyes Spíndola ofreció una charla con La Silla Rota y allí expresó qué sintió al recibir su estatuilla. “La verdad, mucha emoción porque es un reconocimiento a 53 años de carrera. Nunca pensé que me iban a dar el Ariel de Oro a pesar de tener más de 70 películas… no me lo esperaba”, expresó.

El Ariel de Oro cobró más importancia, pues le fue entregado por su compañera y amiga de vida, María Rojo, a quien la protagonista de ‘El maleficio’ considera un referente de la cinematografía nacional.

“Cuando me dijeron que me lo iba a dar, yo pedí que fuera María Rojo, que la admiro muchísimo. Ella es un verdadero ícono del cine nacional e internacional”, indicó.

La maestra Reyes Spíndola hizo su debut a los 19 años y desde entonces no ha dejado de trabajar en el cine, teatro y televisión. A lo largo de su carrera ha trabajado con muchos directores, pero destacan Arturo Ripstein y Felipe Cazals, quienes la marcaron en su desarrollo artístico.

“Ellos no fueron mis maestros en un salón de clases, pero sí en la práctica. Con ellos aprendí muchísimo, hasta a leer las comas y los puntos suspensivos. Eso me lo enseñaron ellos”, recordó.

El Ariel de Oro se suma a otros premios que ha ganado a lo largo de los años. ‘Actas de Marusia’, en 1975, ‘Los motivos de Luz’, de 1985, ‘La reina de la noche’, de 1995 y el Ariel de Oro ahora 2025.

Aunque muchos la consideran una actriz que cambió la manera de hacer cine, Patricia prefiere la humildad: “Yo no he cambiado nada al cine mexicano, el cine mexicano ha ido evolucionando y yo tuve la suerte de que me invitaran a ser parte de ese camino”, indicó.

Además de artista, Reyes Spíndola es reconocida por tener otra pasión fuera de la actuación: la docencia. Desde los 21 años da clases y su escuela llamada MM Studios acaba de cumplir 35 años, forjando a la nueva generación de intérpretes que poco a poco han ido conquistando el entretenimiento mexicano.

“Me encanta dar clases. Esta escuela tiene 35 años, pero yo tengo 51 años enseñando. Me llena de gusto haber logrado, tanto en la docencia como en mi carrera, seguir vigente”, señaló.

Su método de enseñanza y su estilo de vida laboral se centra en lo que ella llama el PPD: Pasión, Paciencia y Disciplina, tres principios que, afirma, le han permitido mantenerse activa y con proyectos de calidad en todas las etapas de su carrera artística.

Hoy, a sus 72 años, admite que lo único que le ha faltado es tiempo para sí misma. Entre clases, rodajes y proyectos, pocas veces ha podido dedicarse a descansar.

“Lo único que me ha faltado es tiempo para Patricia. Siempre me gana el trabajo y pospongo las vacaciones por un corto o una película. Creo que ya tengo que pensar en poner un límite”, finalizó.

Patricia Reyes Spíndola
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
paty-navidad-exclusiva.jpg
Famosos
Paty Navidad llevará a tribunales a Anabel Hernández: “No me voy a callar”
September 29, 2025
 · 
Gilberto Barrera
galilea montijo (1).jpg
Famosos
¿Qué significa el vestido que usó Galilea Montijo en la última eliminación de La Casa de los Famosos?
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
casa de los famosos ultima eliminacion (2).jpg
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah-alexis---.jpg
Famosos
Último Posicionamiento de La Casa de los Famosos México 3: Dalilah vs. Alexis
¿La manada permanece unida?
September 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
escorpion dorado la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Escorpión Dorado entra a LCDF y enfrente de todos dice quiénes son los villanos
El influencer bromeó con todos los habitantes de la Casa y habló sobre la rivalidad entre Team Día y Team Noche
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
cinthia aparicio alexis ayala (1).jpg
Famosos
Cinthia Aparicio no se queda callada en medio de acusaciones contra su marido Alexis Ayala
La esposa de Alexis reaccionó en redes sociales luego de los señalamientos de Paty Díaz
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
escorpion dorado la casa de los famosos.jpg
El Escorpión Dorado trollea a Alexis Ayala con su propia frase: “a mí me pagan por esto”
El influencer entró a La Casa de los Famosos y fue Alexis Ayala el blanco de sus chistes más ácidos
September 28, 2025
 · 
Alejandro Flores