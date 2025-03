Pati Chapoy revela la preocupante razón por la que Shakira tiene retrasos en sus conciertos en CDMX: ¿está enferma?

Shakira ha tenido una gira de conciertos muy pesada , por lo que comenzó a tener retrasos en el Estadio GNP en la CDMX con hasta 2 horas después de la hora pactada. Sin embargo, según Pati Chapoy, la razón podría ser su estado de salud.

“Que esté bien, tengo entendido que el fin de semana pidió que la orientaran con un buen neumólogo en México. Fue atendida, porque el domingo llegó perfectamente a su show”, dijo la conductora en el programa Ventaneando.

A decir de Pati, este sería un factor determinante por la cual, la cantante colombiana ha iniciado tarde tanto el viernes, sábado y hasta el domingo.

¿Qué dijo Shakira sobre el retraso de sus conciertos?

El pasado viernes 21 de marzo, Shakira tuvo un retraso de 2 horas en su concierto en CDMX, generando críticas y quejas por parte de sus fans, particularmente, una mujer que se quejó de la mala organización del evento y tuvo que salir antes porque su hija no soportó tanto tiempo de pie.

Pues @shakira no cumplió su promesa. Hoy inició su concierto casi dos horas tarde.

Nos vamos muy 🥺 y con el ❤️‍🩹. Vimos a varios 👦🏽 desesperados x la espera.

Llegamos 8:00 pm para estar puntuales y pues eso hoy no importó. #LasMujeresYaNoLloranWorldTour pic.twitter.com/NpY3Q5nDjW — Miss Atomic Bomb 💥 (@Maloratura) March 22, 2025

Fue así como la barranquillera usó sus redes sociales para disculparse con ella y todos aquellos que habrían salido afectados. Según ella, hubo una mala comunicación con los horarios.

“Anteayer se me comunicó con inexactitud la hora del show y se me dijo a mí y a mi equipo que empezábamos a las 9:30 pm, así que aprovechamos para ensayar y agregar las nuevas canciones sorpresa para ustedes. Solo hasta ayer me enteré de que la hora anunciada en los tiquetes era a las 8:30 pm., cuando lo supe, ¡casi me da algo! Se pueden imaginar mi reacción”, escribió Shakira.

Shakira se disculpó con sus fans por los retrasos de sus conciertos. (Instagram @shakira)

Si bien prometió no volver a retrasarse más tiempo de la hora anunciada y mostró su preocupación por aquellas personas que usan el transporte público para regresar a casa, la cantante de “Antología” lo volvió a hacer.

A pesar de las críticas en redes sociales, los conciertos de Shakira se han convertido en un rotundo éxito . En redes sociales, varios videos de los fans se han hecho virales.

