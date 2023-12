Paola Rojas revela detalles de su relación con Marcelo Imposti: aquí todos los detalles

En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se encuentran en el centro de atención. Una de estas relaciones que ha capturado la atención del público es la de la reconocida periodista Paola Rojas y su pareja, Marcelo Imposti.

Paola Rojas, conocida por su profesionalismo y su dedicación al periodismo, ha mantenido en gran medida su vida personal en privado.

Paola Rojas habla un poco más de su relación

Recientemente ha decidido compartir algunos detalles sobre su relación con Marcelo Imposti, lo que ha despertado el interés del público.

Marcelo Imposti, por otro lado, ha sido un pilar de apoyo para Paola. A pesar de los desafíos que conlleva tener una relación en el ojo público, han logrado mantener su amor fuerte y constante.

“Yo hablo muy poco de Marcelo, mi novio. Hablo poco de él, en realidad, por protegerlo, porque él no es público y será que yo he pagado un costo tan alto por ser pública, que no quisiera que él tuviera que pasar por ahí ni sus hijos, en fin, hemos sido muy reservados con nuestra relación, pero me parece que con ustedes es natural hablar de él, porque además es extrañísimo que cuando estamos los que estamos porque él está siempre”, contó.

Aunque Paola y Marcelo han decidido mantener la mayoría de los detalles de su relación en privado, los pocos que han compartido muestran una pareja que se respeta y se apoya mutuamente. Su relación sirve como un recordatorio de que el amor y el respeto mutuo son la base de cualquier relación exitosa.

La relación de Paola Rojas y Marcelo Imposti es un testimonio de amor y resiliencia. A pesar de vivir en el centro de atención, han logrado mantener su relación fuerte y saludable. Su historia es un recordatorio de que, con amor, respeto y comunicación, es posible tener una relación exitosa, incluso en el ojo público.