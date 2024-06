La fuerte revelación de Paola Durante sobre un incómodo episodio que vivió con Paco Stanley: “Me besó a la fuerza”

Después de 25 años y muchas polémicas alrededor de su vida, Paola Durante finalmente está decidida a contar su propia historia sobre lo que experimentó en carne propia con Paco Stanley. Entre las revelaciones que la uruguaya ha hecho en estos últimos meses, volvió a llamar la atención la vez en que el presentador supuestamente la forzó a darle un beso, algo que la incomodó y la dejó sin saber cómo actuar.

La verdad detrás del supuesto romance entre Paco Stanley y Paola Durante

Durante mucho tiempo, se manejó la versión de que entre Paola y Stanley existía algo más que una relación profesional, pues pese a que ella en realidad era su subordinada y formaba parte del equipo de bailarinas que amenizaban su programa, se dijo que hubo un interés romántico ahí.

Durante su visita a “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Paola Durante reveló que no solo las cosas no eran así, sino que incluso ella llegó a recibir tratos inadecuados por parte del extinto comediante.

“Fue difícil, porque a mí en esa época no me gustaban los hombres mayores, yo lo veía muy grande y decía: ‘ay, no, viejo libidinoso, yo no voy a andar con un viejo así'", recordó la modelo.

Así fue la vez que el presentador besó a la modelo sin que ella lo consintiera

Pese a que desde siempre ha reiterado que nunca le dio motivos para que él pudiera creer que tenía interés en él, estos argumentos parecían no serle suficientes al conductor, ya que incluso una vez la habría besado sin su consentimiento.

“Una vez me habló por el ‘beeper’ y me puso: ‘hola, soy Paco, vamos a tomar un té'. Al otro día se me acercó y me dice: ‘qué onda, te mande un mensaje. Te dije que vayamos por un té y vas a ir conmigo’”, expresó la uruguaya, quien detalló que desde esa ocasión, trataba de evitarlo tanto como fuera posible.

Finalmente, contó que este beso forzado ocurrió un día que todo el equipo tuvo que salir para sus presentaciones foráneas. “En una gira me preguntó por qué me gustaban chavos, que los grandes eran mejores. Entonces agarró y me plantó un beso”, explicó Durante, sin ahondar en qué fue exactamente lo que pasó después.

En contraste, reveló que con el que sí tuvo un romance fue con Víctor, quien presuntamente era uno de los sobrinos de Paco que frecuentemente visitaban los foros en donde realizaba sus grabaciones. No obstante, no dio detalles sobre si este episodio de acoso ocurrió antes o después de que supiera que ya estaba saliendo con un miembro de su familia.