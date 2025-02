“Nunca lo superaré": Minnie West habla de la muerte de su mamá Amparín Serrano y cómo se le manifiesta

La actriz asegura que la partida de su madre, Amparín Serrano, ha sido el capítulo más dolorosos en su vida y nos comparte cómo lo enfrenta día a día.

Para la actriz Minnie West, el estreno de su película “Cerca de ti” ha sido una mezcla de emociones. Por una parte, la satisfacción de ver los resultados de su trabajo, pero por otro, la nostalgia de que fue un proyecto en el que su madre tuvo mucha presencia.

Amparín Serrano murió tras caerse de un balcón sin barandal en su propia casa. Minnie la vio y la intentó ayudar, pero ya no hubo nada por hacer para salvarla.

“Todos los proyectos están cercanos a mi mamá, todo lo que he hecho y todo lo que haga va a ser dedicado a ella, pero sí, este proyecto estábamos en plena pandemia y todo estaba en nuestra contra, yo no había perdido a mi mamá ahí todavía, pero si algo me deja esta película es justo ese mensaje: que la gente que se va todavía sigue aquí, cerca de ti.

“Mi mamá estuvo presente durante toda la filmación y creo que está presente aquí”.

Para Minnie West, la huella que dejó su madre no podrá borrarla el tiempo y es una herida que está consciente de que jamás podrá superar.

“Pueden haber pasado más de dos años, pero para mí es como si fuera ayer. Eso es algo que no se pasa y nunca lo voy a poder superar. Si lo he podido sobrellevar es gracias a mis terapias, a mi psicóloga, a mi psiquiatra, mi familia, mis amigos y seguir haciendo las cosas que me gustan, que sé que son las que le gustaban a mi mamá”.

La gran unión que tenían Minnie West y Amparín Serrano ha trascendido más allá del cariño de madre e hija, pues la actriz asegura que la presencia de su madre es constante a pesar de su partida.

“Se me presenta en arcoíris todo el tiempo, ella siempre decía que si se moría, se presentaría como un arcoíris y he visto muchos, pero más que eso, creo que se presenta en que esta película está finalmente viendo la luz después de que nos costó tanto trabajo hacerla, venderla... Y eso creo que es una gran señal de que ella quiere que, por fin, esto se estrene”.

Minnie West está consciente de que el proceso de duelo que ha tenido no ha sido fácil, y contrario a lo que se pudiera pensar, no le incomodan los cuestionamientos sobre ello, pues desea dar un buen mensaje.

“No me molesta, me gusta que me pregunten de eso, curiosamente creo que valoro mucho que me pregunten sobre mi proceso y lo que se siente, porque si esto le puede llegar a una persona y se puede sentir identificada, prefiero hablarlo porque hablándolo sanas más. Para mí sería peor ocultar lo que ya está ahí, es muy evidente que esto me pasó y que estoy viviendo esto, entonces prefiero hablarlo, siempre he sido muy transparente”.