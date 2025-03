“Nos tomamos de las manos": MrDoctor y Maryfer Centeno terminan su pleito legal

Después de semanas de escándalos y guerra de declaraciones, el pleito legal entre Maryfer Centeno contra Octavio Arroyo, conocido como MrDoctor, llegó a su fin.

Ambos se vieron las caras y se tomaron de las manos, luego de que el abogado Erik Rauda fungió de puente para llegar a acuerdos, hasta ahora confidenciales.

Lo que está confirmado es que Maryfer Centeno retirará su denuncia contra MrDoctor.

De acuerdo con Gil Barrera, “ambas partes llegaron a un acuerdo que incluye una disculpa pública y una compensación por parte del youtuber”.

Octavio Arroyo habló con Ana María Alvarado sobre el asunto, del cual no estaban enterados sus abogados, pues al parecer, Erik Rauda lo citó a él y a Maryfer de forma personal, sin la intervención de sus respectivos representantes legales.

“Ella acudirá a la Fiscalía para revocar la denuncia, una vez que yo ya haya cumplido acuerdos que son confidenciales. Una vez que se cumplan, ella va a quitar la denuncia para que ya no proceda y no haya audiencia el 11 de marzo”.

“Nos tomamos de las manos”, dijo MrDoctor, quien le ofreció una disculpa y le dijo a Maryfer: “Nunca fue personal”.

Por su parte, Maryfer Centeno le dijo: “Yo no tengo por qué recibir estos calificativos”.

“Para los que me conocen en la vida real, si bien no soy introvertido, soy callado... Yo escuchaba y no sé si lo tomó a bien o a mal. Una vez que la escuché le ofrecí una disculpa”.

Maryfer Centeno, Mr. Doctor Candedo, Instagram

“Nunca se portó grosera conmigo, sí me expresaba su inconformidad. Me quiso explicar los argumentos del porqué la grafología sí tiene cierto sustento en ciertas áreas”, relató MrDoctor sobre su encuentro con Maryfer.

¿Qué aprendió de esto? “Sí me invita a la reflexión sobre saber cómo dirigirme. Sé la responsabilidad de tener una audiencia tan grande. No prometo que ya lo voy a hacer, voy a poner de mi parte para no caer en los mismos errores y seguir aprendiendo de todo esto”.