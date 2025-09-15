Suscríbete
Famosos

Noche Mexicana TVyNovelas: Dimos el Grito con Los Dos Carnales y una lluvia de estrellas

Presentada por el Gobierno de Tamaulipas, la Noche Mexicana TVyNovelas fue un éxito entre brindis, antojitos y grandes estrellas.

September 15, 2025 • 
Nayib Canaán
dos-carnales-noche-mexicana-1.jpg

Los Dos Carnales

Billy Pérez

La noche del Foro La Paz se tiñó de verde, blanco y rojo en una velada que reunió lo mejor de la tradición mexicana con el brillo inconfundible del mundo del espectáculo. Durante más de cinco horas, la revista TVyNovelas ofreció una Noche Mexicana que se convirtió en un caleidoscopio de música, sabores y emociones, bajo el auspicio del Gobierno de Tamaulipas.

tamaulipas-noche.jpg

Las luces se encendieron y los acordes comenzaron a sonar... Sobre el escenario, Los Dos Carnales hicieron vibrar a los asistentes con sus letras norteñas de sus éxitos como “Vidas ventajosas” y “El Borracho”.

FOTO-tvyn-Recuperado-Recuperado-Recuperadodos-carnales-noche-mexicana-3.jpg

Los Dos Carnales

Billy Pérez

dos-carnales-noche-mexicana-2.jpg

Los Dos Carnales

Billy Pérez

dos-carnales-noche-mexicana-4.jpg

Los Dos Carnales

Billy Pérez

El desfile musical incluyó además las voces de La Sonora Santanera con María Fernanda; Patrulla 81, Tony Meléndez, Mayte Carranco, EME Malafe, Rosy Arango, Raúl Sandoval, Silvia Zepeda, Marco Di Mauro, quien presentó el video de su tema Esto es México, y Muziek, cada uno aportando su sello para que la fiesta se sintiera como un homenaje vivo a México.

El aire se impregnaba del aroma de los tacos recién servidos, esquites humeantes y algodones de azúcar que recordaban las ferias de antaño.

El mezcal corría de mano en mano como brindis colectivo, símbolo de unidad y celebración.

Fue una noche donde la tradición no se vistió de solemnidad, sino de fiesta compartida.

Entre los invitados brillaron rostros icónicos y queridos del espectáculo mexicano. Lis Vega, Felicia Mercado, Norma Lazareno, Miguel Martínez, Jonathan Becerra, Shakibecca, Nacho Casano, Wendy Braga, Jackie Sauza, Yulianna Peniche, Gaby Carrillo, Isabel Madow, Vanessa “La Vecina”, Sian Chiong, Paulo Quevedo, La Bebeshita, Isaura Espinoza y Cositas se dejaron ver entre música y aplausos, demostrando que la fraternidad artística se disfruta más con el alma encendida por los colores patrios.

Los Dos Carnales Fiestas patrias No te pierdas
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Yadhira-Carrillo-Juan-Collado.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo revela que a Juan Collado no le gustaba que fuera actriz: “dejé todo por él”
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
alex-fernandez--.jpg
Famosos
Alex Fernández revela sus miedos y cómo encontró la fuerza para labrar su propio camino
September 15, 2025
 · 
Nayib Canaán
Hija-Quico-Vanesa-Villagrán.jpg
Famosos
Quién es Vanesa Villagrán: la hija de ‘Kiko’ que venció al cáncer, es influencer y triunfa en OnlyFans
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Higareda-esposo.jpg
Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés ante cientos de personas
En un auditorio, ante cientos de personas, la pareja anunció el sexo de sus dos bebés.
September 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
juan soler chef.jpg
Famosos
Así lucía Juan Soler vestido de chef en la telenovela donde tuvo que aprender a cocinar
El actor actualmente es uno de los favoritos de Top Chef VIP, reality show en el que ha asombrado por su sazón
September 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
elaine haro.jpg
Famosos
Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos
La actriz y cantante respondió a la posibilidad de buscar Aaron para intentar una relación fuera del reality show
September 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
nominados casa de los famosos.jpg
Famosos
¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos este 14 de septiembre y cuál fue su reacción?
Con una votación récord de 20 millones de votos, la séptima gala de eliminación tuvo varias sorpresas
September 14, 2025
 · 
Alejandro Flores