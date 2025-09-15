Noche Mexicana TVyNovelas: Dimos el Grito con Los Dos Carnales y una lluvia de estrellas

La noche del Foro La Paz se tiñó de verde, blanco y rojo en una velada que reunió lo mejor de la tradición mexicana con el brillo inconfundible del mundo del espectáculo. Durante más de cinco horas, la revista TVyNovelas ofreció una Noche Mexicana que se convirtió en un caleidoscopio de música, sabores y emociones, bajo el auspicio del Gobierno de Tamaulipas.

Las luces se encendieron y los acordes comenzaron a sonar... Sobre el escenario, Los Dos Carnales hicieron vibrar a los asistentes con sus letras norteñas de sus éxitos como “Vidas ventajosas” y “El Borracho”.

El desfile musical incluyó además las voces de La Sonora Santanera con María Fernanda; Patrulla 81, Tony Meléndez, Mayte Carranco, EME Malafe, Rosy Arango, Raúl Sandoval, Silvia Zepeda, Marco Di Mauro, quien presentó el video de su tema Esto es México, y Muziek, cada uno aportando su sello para que la fiesta se sintiera como un homenaje vivo a México.

El aire se impregnaba del aroma de los tacos recién servidos, esquites humeantes y algodones de azúcar que recordaban las ferias de antaño.

El mezcal corría de mano en mano como brindis colectivo, símbolo de unidad y celebración.

Fue una noche donde la tradición no se vistió de solemnidad, sino de fiesta compartida.

Entre los invitados brillaron rostros icónicos y queridos del espectáculo mexicano. Lis Vega, Felicia Mercado, Norma Lazareno, Miguel Martínez, Jonathan Becerra, Shakibecca, Nacho Casano, Wendy Braga, Jackie Sauza, Yulianna Peniche, Gaby Carrillo, Isabel Madow, Vanessa “La Vecina”, Sian Chiong, Paulo Quevedo, La Bebeshita, Isaura Espinoza y Cositas se dejaron ver entre música y aplausos, demostrando que la fraternidad artística se disfruta más con el alma encendida por los colores patrios.