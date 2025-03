“No tener hijos no me hace menos": Lorena Meritano y su historia invencible

Lorena Meritano tiene 54 años, está soltera y en la espera de ese hombre que la trate como una reina. La actriz estuvo en una relación hace poco, pero es de las que prefiere darse un tiempo antes de volver a entregar el corazón. “Tenía un novio, pero me separé hace unos meses, entonces no he salido ni a tomar un café ni a comerme algo rico con nadie.

Estoy en otro tipo de mood; me separé y al otro día yo no voy a estar con otra persona, siempre he sido así, me cuesta intentarlo otra vez”, dice en entrevista con TVyNovelas.

Lorena sólo se casó una vez y desde ese fallido matrimonio no ha vuelto a repetir la experiencia. “Con la única persona con la que yo firmé papeles fue con Pablo Lapiduz, que era un chico de mi pueblo (Concordia, Argentina) con el que yo realmente me casé, cuando era jovencita, incluso, estuve embarazada y lamentablemente perdí el bebé, el aborto fue algo espantoso y doloroso”.

Con los años, Meritano rehízo su vida y al conocer al actor venezolano Ernesto Calzadilla quedó flechada. Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera, pues muchos señalaron al galán de abandonarla cuando ella atravesaba por la etapa más complicada del cáncer de mama.

“Con Ernesto tuve un vínculo muy fuerte porque, prácticamente, éramos marido y mujer, nos elegimos así, y para mí fue mi esposo, no te niego que la ruptura fue muy dura, pero son las circunstancias que te rodean, hay unas que no te duelen nada y hay otras que te cuestan la vida, pero uno vuelve a nacer, lloras, pides ayuda, haces terapia, te levantas y das vuelta a la página, a veces te cuesta más, pero pa’ alante, pa’ atrás ni pa’ coger impulso”.

“No tener hijos no me hace menos, no me falta ningún casillero": Lorena Meritano

En conversación desde Televisa San Ángel, Lorena admite que lo más duro de esa etapa fue cuando buscó tener bebés, pero la enfermedad le arrancó todas las posibilidades. “Con Ernesto estaba en un proceso de in vitro, pero fue justo cuando me dio cáncer. Pasé por ocho cirugías, 17 quimioterapias, una separación y también la elección y la decisión de reconstruir mi salud.

“Dios es el arquitecto perfecto, sabe que en mi álbum de figuritas de mujer estoy completa, que no tener hijos no me hace menos, no me falta ningún casillero, soy una mujer como cualquiera, como las que son madres, así me sentí hasta cuando pasé por el momento más desgastante de mi existencia”.

Los estigmas que existen en torno de las mujeres que no tienen hijos son obsoletos y antiguos según la percepción de la estrella de exitosas telenovelas como Prisionera de amor, La mujer de mi vida y Pasión de gavilanes.

“Esos son mandatos sociales o familiares que deberían estar, como se dice en Colombia, mandados a recoger (rechazados). Yo soy una mujer entera, me sacaron las mamas, me sacaron los ovarios, me sacaron las trompas, me quedé sin cabello, y me sentí una mujer igual de hermosa porque lo que te define no está afuera, sino adentro”.

La historia de Lorena Meritano en México

Nacida en Argentina, con una carrera en melodramas de su país natal, Estados Unidos y Colombia, la actriz ha hecho de México su segundo hogar, pues aquí debutó en las telenovelas cuando todavía era modelo a inicios de los años 90. “Vine a México en 1992, cuando tenía 21 años, entré a Televisa a estudiar tres años con Sergio Jiménez y Adriana Barraza, me dieron clases de acento, dicción, vocalización, me preparé muchísimo. Recuerdo que empecé haciendo videoteatro y en el año 94, 95, el señor Valentín Pimstein me convocó para hacer la villana de Prisionera de amor con Maribel Guardia y fue como mi gran proyecto porque yo ya vivía aquí. Le debo a México mucho, es mi casa”.

Recientemente, Lorena Meritano fue parte del elenco de Amor amargo, hizo el papel de una abogada que se involucra con la malvada de la historia, la cual fue encarnada por Daniela Romo.

“No había hecho nada en Televisa desde 2018 que vine a hacer una participación en La bella y las bestias. Este regreso lo viví con mucha ilusión porque además lo busqué, yo vine en octubre del 2002 a sacar la visa de trabajo, la residencia, vine a Televisa, me reuní con gente muy querida, entre ellos el señor Pedro Ortíz, quien me dijo que la telenovela que tenía era muy mexicana y que no veía un personaje para mí, pero luego me llamaron y lo vi como un regalo, un momento de bendiciones, de salud, que eso es el regalo más hermoso que me puede dar Dios y también es el momento de recoger lo que he sembrado”.