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No solo Maradona: Verónica Castro también hizo historia con un GOL en el Estadio Azteca

La actriz puede presumir que fue la primera mujer en anotar en la cancha que es leyenda mundialista.

Junio 22, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Verónica Castro

Guanajuato International Film Festival

Este 22 de junio, se conmemora el gol que logró Diego Armando Maradona en el partido de Argentina contra Inglaterra el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final de la Copa del Mundo organizada en México.

Fueron dos goles históricos: El primero fue la famosa “Mano de Dios”, y el segundo, el “Gol del Siglo”, donde burló a varios jugadores ingleses por toda la cancha hasta anotar. Argentina ganó el partido 2-1.

El Estadio Azteca fue escenario del legendario momento que 40 años después sigue siendo celebrado, pero la cancha del Coloso de Santa Úrsula también fue testigo de otro momento histórico protagonizado por Verónica Castro.

Ocurrió el 15 de agosto de 1971, cuando previo a la inauguración del Mundial Femenil en México, y con solo 18 años, Verónica Castro participó en un partido de demostración con otras estrellas de la televisión y el cine, como Carmen Salinas.

Verónica se preparó en entrenamientos en las instalaciones del Club América. Así que cuando salió a la cancha, Verónica Castro lo dio todo y anotó el gol que hizo ganador a su equió.

“Lo tomamos muy en serio. Salimos a jugar y quedamos 1-0... ¡No me la creía! Metí el único gol y cuando regresamos a los vestidores, antes de empezar escuché que me iban a sacar en camilla, entonces les reclamé ‘a ver, ahora me sacas en camilla o yo a ti, empezaron los problemas”, dijo Verónica en entrevista con ESPN.

“Recuerdo ver el Estadio Azteca completamente lleno, se veía padrísimo Estuvo simpático todo, pero nada del otro mundo, cuando acabó, todos terminamos bien”, dijo Verónica Castro.

Verónica Castro estadio azteca
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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