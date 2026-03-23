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Nieta de Pedro Infante denuncia que fue SECUESTRADA por ‘Gama, el doctor de las estrellas’

Heydi Infante confesó que vivió momentos de terror al estar privada de la libertad.

Marzo 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La nieta de Pedro Infante hizo fuertes revelaciones y habló sobre un secuestro del que fue víctima.

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“Tengo que decir la verdad de todo porque sujetos como él han lastimado a muchas personas”.

La vocalista de ‘La Nueva Sonora’ y nieta de fallecido ‘Ídolo de México’, Pedro Infante, Heydi Infante, ofreció una entrevista en la que narró cómo fue secuestrada por un hombre que se denomina como ‘El doctor de las estrellas”.

La cantante indicó que su victimario la amenazó y llegó a balear su automóvil e incluso levantó una denuncia en su contra, aunque se ha cambiado el nombre y no cuenta con cédula profesional.

Heydi relató cómo comenzó la historia con el médico: “En la pandemia… conozco a un doctor del género cirujano estético: Gamaliel Roman, ‘Gama, el doctor de las estrellas’… (ahora) me tiene amenazada. Trabajé para él como relaciones públicas”, indicó Infante.

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Y añadió que “fui víctima de secuestro en su casa porque me citó a las siete de la mañana para hablar de equis situación. Estaba borracho, con droga, literal; no tengo por qué mentir (…) Me dijo que yo ni para p*ta servía (…) El día que me citó, remontando a ese suceso, era porque quería vengarse de un trabajador que estaba pernoctando en su casa en Bosque Real.

“Había once fulanitos a la entrada y me dijo: ‘De aquí no vas a salir hasta que veas cómo acabo con la gente. ‘El Señor de los Cielos’ no es mentira, ese doctor es uno de ellos. Entraron al cuarto, lo golpearon de tal manera que lo dejaron como Santo Cristo’”, narró la nieta del ‘Ídolo de México’.

Infante aseguró para Gustavo Adolfo Infante que la tuvieron retenida y la hicieron presenciar la golpiza.

“Tengo que decir la verdad de todo porque sujetos como él han lastimado a muchas personas. Según él, me tiene denunciada, pero yo también lo tengo denunciado a él porque me secuestró y balacearon mi carro; ahí están las pruebas. La he pasado mal por querer trabajar, no todo es cantar. Por eso agradezco que mi abuela y mi mamá hayan sido secretarias; yo también soy taquimecanógrafa y puedo sobrevivir de cualquier forma”, expresó Heydi.

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Cabe recordar que en marzo de 2023, la cantante saltó a la fama tras ser agredida física y sexualmente por un sujeto identificado como Yian López Semanat, un hombre de origen cubano que, además de tocarla, la golpeó y mordió sobre el escenario frente a todo el público.

Heydi había sido contratada junto a su agrupación para amenizar un evento en la Alcaldía Iztapalapa.

Los hechos quedaron grabados en video que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Pedro Infante
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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