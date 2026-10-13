María Elena Leal busca justicia para su yerno a dos años de haber sido as3s1n4do en la Zona Rosa

“A mi hijo, al final es una imagen que le quitaron, que le robaron y que hasta hoy en día él pregunta dónde está y qué le pasó y por qué”.

María Elena Leal, la hija de la fallecida Lola Beltrán ‘La Reina de la Canción Ranchera’, acudió a la fiscalía de justicia de la Ciudad de México para acompañar a su hija Lola Carrillo Leal y juntas seguir buscando justicia por la muerte de la pareja de la joven.

Y es que han pasado dos años del asesinato de Christian Natanael Olivera Molina, yerno de María Elena.

Ahora, ante la fiscalía, la cantante y su hija levantaron una denuncia contra el establecimiento ‘El Bandazo’, en donde el 22 de diciembre de 2024, Olivera Molina fue asesinado a sangre fría.

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“Christian estaba cumpliendo 29 años ese día y los amigos lo invitan a salir, a oír música en vivo, sinaloense, en la Zona Rosa, y cuándo te vas a imaginar que justo festejando tu cumpleaños, en donde todos libremente deberíamos de salir y divertirnos, vayas a encontrar la muerte. Yo recuerdo cuando mi hija en la madrugada llorando llegar me dice llorando ‘mamá, mataron a Christian’”, expresó María Elena.

Por su parte, Lola Carrillo reveló cómo ha vivido la tragedia y cómo ha enfrentado la vida junto a su hijo de 5 años.

“Toda la vida te cambia de un momento a otro, y obviamente más que a mí o a sus papás a mi hijo, al final es una imagen que le quitaron, que le robaron y que hasta hoy en día él pregunta dónde está y qué le pasó y por qué… es algo que yo no le voy a poder recuperar ni suplir en ninguna forma ni nadie en su vida”.

En tanto, el equipo legal de María Elena y Lola indicó que hasta ahora no se habían planteado denunciar al bar donde le quitaron la vida a Christian, por ello ahora buscan que ellos también se responsabilicen.

En cuanto al asesino, uno de los abogados de la familia destacó que “se logró detener a esta persona inmediatamente. Por las cámaras del C5 se dio el seguimiento y posteriormente fue detenido”.

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¿Por qué le quitaron la vida al yerno de María Elena Leal?

La nieta de Lola Beltrán explicó que su esposo acudió al bar ‘El Bandazo’ junto a unos amigos y tras un rato en el establecimiento alguno de ellos se hizo de palabras con un sujeto que, sin mediar salió a su auto y volvió con una pistola y les disparó.