Nicolás Haza: De ‘Nadie nos va a extrañar’ y ‘Con esa misma mirada’ al sueño de triunfar como cantante

El joven actor habla del gran reto de interpretar en Con esa misma mirada, el mismo personaje que hizo Plutarco Haza en Mirada de mujer hace 28 años.

A sus 25 años, Nicolás Haza Paleta emprende su propio camino en la actuación sin aprovecharse del nombre de sus famosos padres: Plutarco Haza y Ludwika Paleta, pues le ha tocado hacer casting y pelear por personajes protagónicos en importantes producciones de Televisa, así como de las plataformas digitales que, actualmente, dominan el mercado. exclusiva.

El joven artista forma parte del elenco de Con esa misma mirada junto a Angélica Rivera, remake del fenómeno Mirada de mujer, en cuya historia interpreta al hijo de la protagonista, mismo rol que hace 28 años hizo Plutarco Haza al lado de Angélica Aragón.

“ANGÉLICA RIVERA ES SÚPER GENEROSA”

Con esa misma mirada Octavio Lazcano

Al respecto, Nicolás nos dijo que ha sido una experiencia muy gratificante: “Es increíble, para mí todo un honor, aunque son dos personajes completamente diferentes dentro de la misma historia, porque ésta es una adaptación; entonces no hablé mucho con él (con Haza) de cómo lo hizo, cómo lo construyó, porque, para empezar, hasta la pasión es distinta, aquel era músico y ahora éste es fotógrafo, pero es muy padre y emotivo. A ver si le gusta”, expresó.

Tener como madre a “La Gaviota” en lo que ha sido su regreso a la pantalla fue un gran compromiso, pero a la vez una oportunidad de demostrar que tenía los recursos para darle vida a Samuel Hidalgo Obregón.

“Ella es increíble, una persona súper generosa, y cuando alguien es así en el trabajo es bien bonito porque te envuelven y te meten en su círculo, es como una red de apoyo”, refirió. En lo que se refiere al sentimiento que ha despertado en su familia, Nicolás nos dijo: “Mi mamá está muy orgullosa mientras yo esté haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. Me da los mismos consejos que todas las mamás, la verdad es que cuando necesito una opinión, un consejo de mis padres, lo pido, pero fuera de eso hago mis cosas a mi manera y eso también está padre”.

“ESTOY HACIENDO MI PRIMER DISCO”

El futuro del chico en la industria del entretenimiento se adapta a los nuevos formatos de contenido que vemos en pantalla. “Quiero seguir haciendo series y películas, es lo que más me ha gustado hacer además de la música. Luego las novelas son muy largas, pero en este caso pude seguir con mis proyectos musicales y campechanear porque no fue tanto tiempo de grabación”, confesó a esta publicación el primogénito de Ludwika y Plutarco que nació en noviembre de 1999.

Por el momento, el actor se enfoca en otra faceta que le crea mucha ilusión. “Ahorita estoy haciendo mi primer disco, saldrá a mediados de este año. Es difícil hacer música independiente, no sólo en México, en cualquier lugar cuando no hay una inversión, porque tú eres el que está poniendo el dinero. En mi caso, gano para luego reinvertir y se vuelve complicado, pero vale la pena. Es que el valor de lo que cuesta sacar una canción no es tan accesible como muchos piensan, hay que aprender a cuidar la carrera, la economía, nadie nos enseña a hacer eso, pero aprendo dándome mis estrelladas, todo funciona intentándolo”, concluyó.