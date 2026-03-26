Nació bebé de Julión Álvarez: ¿Cuántos hijos tiene en total?

Julión Álvarez confirmó con felicidad el nacimiento de su hijo César, quien se une a la familia que ha formado con Nathaly Fernández.

“Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres... Llega a nuestra familia mi niño, mi Charrito Alvarez!”

“Familia, amigos y seguidores… muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseo. Saludotes a todos!”, escribió el Rey de la Taquilla.

Julión Álvarez ya tiene tres hijos en total para este 2026. Además de su pequeño César, que nació este marzo de 2026, El Rey de la Taquilla tiene dos niñas, María Isabel y María Julia.

Julión se casó con Nathaly Fernández en 2011. Tuvieron a María Isabel en abril de 2018, mientras que María Julia nació en diciembre de 2019.