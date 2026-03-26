Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Nació bebé de Julión Álvarez: ¿Cuántos hijos tiene en total?

El Rey de la Taquilla sorprendió con la dulce noticia del nacimiento de su hijo.

Marzo 26, 2026 • 
TVyNovelas
LA SENCILLEZ DE JULIÓN ÁLVAREZ SIGUE RINDIENDO FRUTOS

Julión Álvarez confirmó con felicidad el nacimiento de su hijo César, quien se une a la familia que ha formado con Nathaly Fernández.

“Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres... Llega a nuestra familia mi niño, mi Charrito Alvarez!”

“Familia, amigos y seguidores… muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseo. Saludotes a todos!”, escribió el Rey de la Taquilla.

Julión Álvarez ya tiene tres hijos en total para este 2026. Además de su pequeño César, que nació este marzo de 2026, El Rey de la Taquilla tiene dos niñas, María Isabel y María Julia.

Julión se casó con Nathaly Fernández en 2011. Tuvieron a María Isabel en abril de 2018, mientras que María Julia nació en diciembre de 2019.

julión álvarez Bebé
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Kika-Edgar.jpg
Famosos
Kika Edgar cancela conciertos y llega al hospital de EMERGENCIA en Sonora; ¿qué le pasó?
Marzo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
martha hogareda.jpg
Famosos
Al interior de la casa donde Martha Higareda cría a sus gemelas junto a Lewis Howes
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
ymhoni vidente luis miguel.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice dos impresionantes duetos de Luis Miguel en su nuevo disco
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
luca palomo eduardo palomo.jpg
Famosos
¡Como si fuera Juan del Diablo! Así luce el hijo de Eduardo Palomo
Marzo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Adolescente-Makarenko.jpg
Viral
Alumno de 15 años MATA a dos maestras en la preparatoria Makárenko de Michoacán: así va el caso
El adolescente ingresó a la escuela y fue directamente a atacar a las trabajadoras.
Marzo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yo no creo en los hombres.jpg
Telenovelas
Revelan a la protagonista de la nueva versión de “Yo no creo en los hombres"; recordemos las tres anteriores
ViX anunció que esta nueva versión será producida por Argos
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
suarez gomis.jpg
Telenovelas
El día que Héctor Suárez Gomís abandonó una telenovela: “Me engañaron”
Luego de haber cautivado al público con su personaje de El Tacubayo, su siguiente personaje fue una decepción para él
Marzo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
mujeres asesinas 4.jpg
Series y Cine
Estas estrellas protagonizan la nueva temporada de “Mujeres Asesinas” en ViX
La cuarta temporada promete ser fiel al legado de la serie, con “actuaciones memorables”
Marzo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores