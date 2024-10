¡Muy triste! Murió actor de American Horror Stories: luchó hasta el final

La muerte golpea a Hollywood una vez más. A solo unos días de conocerse el fallecimiento de la actriz británica Maggie Smith, un famoso actor que participó en American Horror Stories perdió la vida.

El terrible desenlace del actor tiene consternados a los fanáticos de la figura pública y a la comunidad de actores de Hollywood y del mundo, quienes hoy acompañan en el dolor a su familia, que sufre la ausencia de su ser querido, el famoso Gavin Creel.

Murió Gavin Creel Intagram Gavin Creel

¿Cuándo y cómo murió Gavin Creel?

De acuerdo con medios internacionales como The Sun, Gavin Creel murió a sus 48 años, solo dos meses después de haber sido diagnosticado con cáncer.

Creel falleció en su hogar en Manhattan el 30 de septiembre. Desde que recibió el diagnóstico, el actor asistía la hospital Memorial Sloan Kettering de la ciudad de Nueva York, donde estuvo recibiendo tratamiento para combatir la enfermedad. Durante sus últimos meses de vida, Creel luchó por su vida hasta el último momento.

Últimos posteos de Creel en Instagram Instagam Gavin Creel

El tipo de cáncer que tenía el actor de American Horror Stories

Las fuentes señalaron que Creel padecía un “sarcoma melanótico metastásico de la vaina del nervio periférico”, un cáncer muy peligroso, invasivo y agresivo que hace metástasis en huesos, músculos y tejido conectivo.

Hasta hace solo 3 meses, Creel estuvo muy activo en sus redes sociales, promocionando su carrera y su trabajo actoral.

“El cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras áreas”, indica la American Cancer Society sobre el sarcoma melanótico metastásico.

Gavil Creel en sus ensayos Instagram Gavil Creel

¿Quién fue Gavin Creel y dónde trabajó?

Gavin Creel nació el18 de abril de 1976 en Findlay, Ohio, Estados Unidos, fue un actor de cine y teatro, también cantante; se destacó en teatro musical.

Debutó en Broadway con Thoroughly Modern Millie en el 2002, obteniendo su primera nominación al Tony. En 2009, recibió otra nominación por Hair.

Creel ganó el premio Laurence Olivier por su papel en El Libro de Mormón en el West End y el Tony en 2017 por Hello, Dolly!. Su última actuación en Estados Unidos fue en Into the Woods en el 2022. También apareció en la serie American Horror Stories.