Muere Manuel Lapuente, el entrenador que nos dio la Copa Confederaciones

Uno de los momentos de mayor gloria para la selección nacional de futbol en su historia es el día en que le ganó a Brasil en la final de la Copa Confederaciones.

El partido se disputó en el estadio Azteca y provocó aquel festejo que está en la memoria de los aficionados: todos los seleccionados, liderados por Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco, se avientan sobre el césped del estadio para deslizarse hacia el trofeo que acaban de ganar.

Esa selección fue dirigida por Manolo Lapuente, quien murió este sábado a los 81 años.

Recuerdan a Manuel Lapuente

Raúl Orvañanos, su amigo y portero que jugó en la misma época en la que Manuel era mediocampista del Puebla, dio la noticia a través de su cuenta de X:

“Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, My Friend”,

Lapuente también llevó a México al Mundial de Francia 98, en donde pasó a la segunda ronda luego de vencer a Corea y empatar con Holanda y Bélgica.

El partido contra Alemania en octavos de final también fue memorable para quienes lo vivieron y recuerdan porque México estuvo a punto de vencerlos aunque finalmente perdió por 2 a 1.

Descanse en paz Manuel Lapuente.

