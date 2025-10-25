Suscríbete
Muere Manuel Lapuente, el entrenador que nos dio la Copa Confederaciones

Lapuente, entrenador también del campeón Necaxa, tenía 81 años

October 25, 2025 • 
Alejandro Flores
manuel lapuente.jpg

Manuel Lapuente dirigió a México en el Mundial de 98

Captura SMF

Uno de los momentos de mayor gloria para la selección nacional de futbol en su historia es el día en que le ganó a Brasil en la final de la Copa Confederaciones.
El partido se disputó en el estadio Azteca y provocó aquel festejo que está en la memoria de los aficionados: todos los seleccionados, liderados por Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco, se avientan sobre el césped del estadio para deslizarse hacia el trofeo que acaban de ganar.
Esa selección fue dirigida por Manolo Lapuente, quien murió este sábado a los 81 años.

Recuerdan a Manuel Lapuente

Raúl Orvañanos, su amigo y portero que jugó en la misma época en la que Manuel era mediocampista del Puebla, dio la noticia a través de su cuenta de X:

“Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, My Friend”,

Lapuente también llevó a México al Mundial de Francia 98, en donde pasó a la segunda ronda luego de vencer a Corea y empatar con Holanda y Bélgica.

El partido contra Alemania en octavos de final también fue memorable para quienes lo vivieron y recuerdan porque México estuvo a punto de vencerlos aunque finalmente perdió por 2 a 1.
Descanse en paz Manuel Lapuente.

muerte de famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
