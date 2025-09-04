Suscríbete
Muere Giorgio Armani, legendario diseñador de moda italiano, a los 91 años

Trascendió que se recuperaba de una enfermedad que no había sido revelada.

September 04, 2025 
Ericka Rodríguez
Giorgio Armani murió a los 91 años.

El diseñador multimillonario Giorgio Armani murió a los 91 años, según informó su compañía. El magnate fundó una de las casas de moda más reconocidas en el mundo y ayudó a definir el eslogan ‘Made in Italy’, como sinónimo de calidad.

Armani es reconocido por ser un pilar de la moda “lista para llevar” de Milán, que revolucionó la moda con looks desestructurados.

“Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza motriz incansable: Giorgio Armani.Il Signor Armani, como siempre fue llamado respetuosa y admiradamente por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Indefatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros.A lo largo de los años, Giorgio Armani ha elaborado una visión que se expandió de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Ha sido impulsado por la incesante curiosidad y una profunda atención al presente y a la gente. A lo largo de este viaje, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos. Siempre consciente de las necesidades de la comunidad, ha estado activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su querido Milán”.

Su casa de moda indicó que falleció en su hogar.

Giorgio no pudo asistir a sus desfiles en junio cuando se recuperaba de una enfermedad no revelada, sin embargo estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

“Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani siempre hizo que la independencia –de pensamiento y acción – fuera su sello distintivo. La compañía es, ahora y siempre, el reflejo de este espíritu. Su familia y empleados llevarán al Grupo adelante en el respeto y la continuidad de estos valores”, se puede leer en el comunicado de la casa de modas.

La compañía indicó que una cámara fúnebre será instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y estará abierta dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani, el funeral se llevará a cabo en privado.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
