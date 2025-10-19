Suscríbete
Muere a los 48 años Sam Rivers, fundador de Limp Bizkit y el mejor bajista del mundo en el 2000

La noticia de su muerte se dio a conocer en la cuenta oficial de la banda

October 18, 2025 • 
Alejandro Flores
sami riversa limpbiskit.jpg

Sam Rivers fundó la banda junto con Fred Durst

“Fue un ser humano único en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas” fue el mensaje que se publicó en la cuenta de Instagram de Limp Bizkit.

De esa manera despidieron a su bajista Sam Rivers, quien murió la mañana de este sábado. El mensaje está firmado por el resto de los integrantes de esta banda que fue pionera en la fusión del metal con el rap.
Rivers fue, junto con Fred Durst, fudador de la banda y alcanzaron su primer pico de popularidad internacional cuando publicaron el álbum Significant Other, que vendió cuatro millones de copias en 1999.

“Su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre”, añadieron los integrantes en su mensaje de despedida.

Rivers acababa de cumplir 48 años en septiembre y hasta ahora no se ha dado a conocer el motivo de su muerte.
DJ LethaFred publicó su propio mensaje para despedir al bajista.

“Te queremos mucho, Sam Rivers. Por favor, respeta la privacidad de la familia en este momento ¡Dale flores a Sam y ponle las líneas de bajo de Sam Rivers todo el día! Estamos en shock”.

Descanse en paz, Sam Rivers, ganador del premio a Mejor Bajista del Mundo en 2000.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
