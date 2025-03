MrDoctor se disculpa públicamente con Maryfer Centeno y acepta: “Fui violento con ella”

Horas después de confirmar que daban fin a su pleito legal, MrDoctor publicó un video para ofrecer disculpas a Maryfer Centeno.

Por si fuera poco, el famoso youtuber de nombre Octavio Arroyo, admitió que las palabras que desataron todo el escándalo, sí fueron inadmisibles y generaron violencia.

“Los últimos meses fueron difíciles para Maryfer Centeno, todo tras la publicación de videos donde fui violento con ella, además de atacar su trabajo como grafóloga”.

A la cámara, MrDoctor dijo: “Hoy asumo plena responsabilidad por haber empleado calificativos violentos y no justificados como ‘perra’ o ‘charlatana’, entre otros más, que cruzaron límites inaceptables y generaron violencia”.

“Mis palabras fueron excesivas, hirientes y completamente fuera de lugar. Reconozco que emplear dichos adjetivos calificativos fue un error grave que no se puede justificar de ninguna manera. Asumo el compromiso de no repetir este comportamiento contra Maryfer”.

“Eso sí, mantengo firmes mis convicciones y valores y continuaré investigando, exponiendo y compartiendo evidencia científica sobre temas de salud”.

DISCULPAS PÚBLICAS a MARYFER CENTENO | Mr Doctor pic.twitter.com/KUfbq9E94h — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) March 5, 2025

Maryfer Centeno retirará la denuncia contra MrDoctor

De acuerdo con Gil Barrera, el acuerdo incluye, además de la disculpa pública, “una compensación por parte del youtuber”.

Octavio Arroyo habló con Ana María Alvarado sobre el asunto, del cual no estaban enterados sus abogados, pues al parecer, Erik Rauda lo citó a él y a Maryfer de forma personal, sin la intervención de sus respectivos representantes legales.

“Ella acudirá a la Fiscalía para revocar la denuncia, una vez que yo ya haya cumplido acuerdos que son confidenciales. Una vez que se cumplan, ella va a quitar la denuncia para que ya no proceda y no haya audiencia el 11 de marzo”.

“Nunca se portó grosera conmigo, sí me expresaba su inconformidad. Me quiso explicar los argumentos del porqué la grafología sí tiene cierto sustento en ciertas áreas”, relató MrDoctor sobre su encuentro con Maryfer.

¿Qué aprendió de esto? “Sí me invita a la reflexión sobre saber cómo dirigirme. Sé la responsabilidad de tener una audiencia tan grande. No prometo que ya lo voy a hacer, voy a poner de mi parte para no caer en los mismos errores y seguir aprendiendo de todo esto”.