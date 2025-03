MrDoctor manda mensaje a sus seguidores tras quejas porque se disculpó con Maryfer Centeno

Luego de la intervención del abogado Erik Rauda, Mr.Doctor y Maryfer Centeno firmaron la pipa de la paz, sin que avanzara su pleito legal.

Aunque los acuerdos a los que llegaron son confidenciales, queda en evidencia que uno de ellos fue la publicación de un video donde Octavio Arroyo, conocido como Mr.Doctor, se disculpó públicamente con la grafóloga Maryfer Centeno y admitió que fue violento con ella.

“Mis palabras fueron excesivas, hirientes y completamente fuera de lugar. Reconozco que emplear dichos adjetivos calificativos fue un error grave que no se puede justificar de ninguna manera. Asumo el compromiso de no repetir este comportamiento contra Maryfer”, dice el youtuber en sus disculpas públicas.

Sin embargo, le llovieron críticas a Mr.Doctor por hacer eso, y hasta amenazaron con dejar de seguirlo.

Así que el youtuber decidió publicar un nuevo video para enviarle un mensaje a sus seguidores ante tantas quejas, y explicó de una vez por todas por qué decidió terminar el pleito con Maryfer Centeno.

“Me hace sentir que los he defraudado. Me gustaría haberles dado un final distinto, uno más acorde a lo que ustedes deseaban, a lo que para todos era lo correcto. Agradezco a las personas que se quedan y a las que se van”.

“Por encima de una historia, de una pelea, incluso por encima de mí mismo, está algo más importante, algo sagrado, y eso es mi familia: mis padres y mi pareja”.

Mr.Doctor compartió: “Ellos desde hace meses no han tenido paz, han estado muertos de preocupación e incertidumbre por mí. Yo se los he dicho, por mí que me maten, que me encierren, que me desaparezcan, pero entendí que que hay muchos que me esperan y dependen de mí. Así que con todo el dolor de mi corazón tuve que hacer lo necesario para que ellos estuvieran en paz, para devolverles la tranquilidad”.

MrDoctor aseguró seguirá hablando “con fundamento científico, argumentos sólidos y nunca dejará de exponer a quien, con engaños, someta a la gente con la charlatanería”.

Maryfer Centeno retirará la denuncia contra MrDoctor

De acuerdo con Gil Barrera, el acuerdo incluye, además de la disculpa pública, “una compensación por parte del youtuber”.

Octavio Arroyo habló con Ana María Alvarado sobre el asunto, y dijo que Maryfer " nunca se portó grosera conmigo, sí me expresaba su inconformidad. Me quiso explicar los argumentos del porqué la grafología sí tiene cierto sustento en ciertas áreas”.

¿Qué aprendió de esto? “Sí me invita a la reflexión sobre saber cómo dirigirme. Sé la responsabilidad de tener una audiencia tan grande. No prometo que ya lo voy a hacer, voy a poner de mi parte para no caer en los mismos errores y seguir aprendiendo de todo esto”.