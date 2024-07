Michelle Rodríguez denuncia acto de discriminación en un lujoso antro de la CDMX: “Me parece nefasto”

Alejada de su papel de comedia y su rol como actriz y cantante, Michelle Rodríguez decidió utilizar sus redes sociales para denunciar un caso de discriminación en un antro ubicado en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

La actriz se caracteriza por alzar siempre la voz cuando se trata de defender los derechos de la comunidad LGBT y luchar contra la “gordofobia”. Por eso, en esta ocasión, no dudó en exponer un incidente que la molestó profundamente durante el fin de semana.

¿Qué le sucedió a Michelle Rodríguez?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Michelle Rodríguez aclaró que ella no fue la víctima del acto discriminatorio, sino una amiga y miembro de su equipo de trabajo.

Ayer una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Phonique en Palmas. Ella fue al antro con sus amigos y solo a ella no la dejaron pasar. Pensé que eso ya no pasaba. No podemos seguir participando en esto. Expresó Michelle, visiblemente afectada por la situación.

La actriz, con tristeza, coraje e indignación, se dirigió a sus seguidores, alentándolos a no permitir que la discriminación los afecte:

“Si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, que las tome. La discriminación no está chida y si no lo decimos va a seguir pasando. Me parece nefasto que haya lugares donde siga pasando esto. Ella no tenía ninguna razón para no ser bienvenida. ¿Quiénes somos para decir ‘no’?”, afirmó la actriz, quien pide que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dé seguimiento al caso.

Multa potencial para el establecimiento según Conapred

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) actúa bajo la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 84 establece criterios para la imposición de medidas administrativas y de reparación. Entre estos criterios se incluyen la gravedad de la conducta discriminatoria, la concurrencia de múltiples formas de discriminación, la reincidencia y el efecto producido por la conducta discriminatoria.

Basado en el artículo 83, el Conapred puede imponer las siguientes sanciones:



Impartición de cursos o talleres que promuevan la igualdad y la no discriminación.

Fijación de carteles en el establecimiento señalando los actos de discriminación ocurridos y promoviendo la igualdad.

Presencia de personal del Consejo para verificar y promover medidas a favor de la igualdad de oportunidades.

Difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Consejo.

Además, el Conapred puede imponer sanciones a servidores públicos y multas económicas a establecimientos.