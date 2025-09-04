Suscríbete
Michel Kuri le fue infiel a Lucero: revela conductora que salía con ambas

Maggie Jiménez dio a conocer cómo descubrió que el empresario mantenía un romance con ella y con la cantante.

September 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Maggie-Jiménez-Lucero-Michel-Kuri.jpg

Maggie Jiménez señala que Michel Kuri le fue infiel a Lucero con ella.

Instagram

La relación sentimental entre Lucero y Michel Kuri comenzó en 2012, poco después de la separación con Mijares, y se extendió por más de una década.

Bajo la definición de Lucero, Kuri y ella eran “novios eternos”, pues nunca consideraron casarse ni vivir en la misma casa, aunque aseguraban estar profundamente enamorados y comprometidos.

Sin embargo, en julio de 2023 dieron a conocer una “pausa” en su relación, aunque con el tiempo no pudieron retomar el estar juntos y los motivos que exponían eran los tiempos difíciles y el trabajo de ambos.

Y aunque ya pasaron dos años del truene, vuelven a ser tendencia y por una infidelidad.

Fue la conductora de televión Maggie Jiménez quien expuso que Kuri mantuvo un romance paralelo con ambas al inicio de su noviazgo con la cantante. La presentadora indicó que al darse cuenta se alejó del empresario y le dejó el camino libre para que continuara con la cantante.

Jiménez y Kuri fueron novios en la adolescencia y terminaron cuando ella tenía 19 años, sin embargo, años más tarde y ya divorciados, retomaron la comunicación.

Michel-Kuri-2.jpg

Maggie Jiménez y Michel Kuri en su reencuentro.

Instagram

“Cuando yo empiezo a salir con él, me entero que estaba saliendo también con alguien más y ese alguien más, era esta persona (Lucero) y me entero porque lo vi en un, ¿se acuerdan cuando eran los Blackberry? ahí vi los recaditos”, explicó Maggie.

En otra entrevista reveló que eran tres las mujeres con las que Kuri se escribía y que les llamaba cariñosamente igual.

“Era Lucero y era otra chava con las que estaba hablando… Yo pensaba que estábamos teniendo una pequeña relación de un reencuentro que duró 4 ó 5 meses y fue al final cuando yo me entero que no nada más era yo a la que le decía ‘flaca hermosa’, sino que éramos tres.

Ante los hechos, la conductora decidió alejarse del empresario. “Al final dije: ‘no, qué hago yo con una persona que le gusta estar con muchas personas a la vez? (…) y entonces ahí sí yo le dije: ’sabes qué, que te vaya muy bien’”, le dijo a Michel.

Maggie también contó que Lucero supo de su cercanía con Michel y buscó referencias.

“Le preguntó a mi amiga, ‘¿oye, tu conoces a Maggie Jiménez?’ y mi amiga: ‘claro’ y ella: ‘¿oye y es guapa?’, y mi amiga habló maravillas. Entonces ahí ella dijo: ‘si no me pongo las pilas, se me va viva la paloma’ y se puso las pilas”, relató Jiménez.

Maggie dejó que la relación entre Lucero y Michel fluyera y así ocurrió por 10 años.

La conductora mexicana tiene más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Actualmente es presentadora en Univision, donde tiene un segmento de moda en ‘Despierta América’. Reside en Miami junto a sus hijas Paula y Nicole, ambas fruto de su primer matrimonio.

Lucero Michel Kuri
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
