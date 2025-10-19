Suscríbete
Famosos

Mayer Mori cautiva a Lola Cortés: el músico hasta se quitó la chamarra al oír la crítica de la juez de hierro

Los granjeros organizaron una especie de show al estilo de La Academia la noche del sábado en La Granja VIP

October 19, 2025 • 
Alejandro Flores
sergio mayer mori lolita cortés.jpg

Mayer Mori se quitó la chamarra para escuchar la crítica de Lolita

Azteca

Lo que empezó como un juego los primeros días de La Granja VIP se ha convertido en el principal generador de contenido para el 24/7 del reality show.

Se trata de una especie de concurso de canto al estilo de La Academia en el que los granjeros pasan uno a uno a interpretar alguna canción para ser juzgados por un panel integrado por Alfredo Adame y Lolita Cortés.
Adame, en realidad, juega el papel de bufón y conductor mientras que Lolita ejerce su papel de juez de hierro.
Con comentarios como “los ensayos determinan los errores que vimos en tu interpretación”, Lolita dejó fascinados a los granjeros, ya que muchos de ellos tenían la ilusión precisamente de ser criticado por la juez de hierro, tal y como lo han visto en televisión con La Academia.
Cuando llegó el turno de Mayer Mori, el ambiente cambió: dejó de ser un juego y se tornó en algo más profesional: interpretó un popurri de las canciones que compuso para su primer EP que presentó en el Auditorio Cantoral en abril de este 2025.

Con su guitarra, el hijo de Bárbara Mori hizo una ejecución acústica que generó un silencio generalizado.
Lola Cortés se quedó mirando fijamente a Mayer Mori durante toda la interpretación, a diferencia de lo que hizo con otroa granjeros, con quienes bromeaba y les hacía gestos.

lolacortes.png

Lolita tuvo solamente buenos comentarios

Azteca

¿Qué le dijo Lola Cortés a Sergio Mayer Mori sobre su música?

Al final de la interpretación, Mayer Mori se despojo de su chamarra y quedó con el torso desnudo para escuchar la voz de los críticos, como decía Alan Tacher en La Academia.

“Mientras cantabas yo me preguntaba de dónde viene tu pasión por la música y ahora lo entiendo: es algo de familia”.

Con seriedad pocas veces vista durante su estancia en la Granja, Lola Cortés alabó el trabajo interior de Mayer Mori:

“Cuando un artista se conoce, sabe hacer que el público se quede con ganas de más, y eso es bueno porque regresa para el siguiente show”.

De acuerdo con la juez de hierro, lo que hace del joven granjero un músico con potencial es que no hay dudas en su interior. “O por lo menos no nos dejas saberlo":

“La magia que creas es gracias a tus letras y porque tú así lo has decidido”.

sergio mayer mori Lola Cortés La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
