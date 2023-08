Mauricio Ochmann comparte su regla de oro en temas de infidelidad

Mauricio Ochmann tenía un pendiente que este año hizo realidad: coproducir una película y protagonizarla: ‘Amigos hasta la muerte’, realizada en España, donde fue galardonada en el reciente Festival de Cine de Alicante. Por tal motivo, el actor se sinceró en entrevista para TVyNovelas.

Mauricio, de 45 años de edad, fue cuestionado sobre ¿cómo alguien puede pensar en acostarse con la mujer de su mejor amigo? “‘En Amigos hasta la muerte’ se retrata precisamente este tema, pero en la vida real ¿Mauricio lo haría? Él mismo respondió: “¡No, no lo haría! Para mí sí es regla de oro, y tampoco me ha pasado, pero sé que es algo que sucede, ¿no? Por eso se aborda en la película, porque sucede más de lo que pareciera”, declaró Ochmann.

“De repente, hablando con gente, veo que hay muchos que no tienen ese tipo de rollos en la vida (meterse con las mujeres de sus amigos), y para mí esa es regla de oro en mi vida: la mujer de mi amigo es la mujer de mi amigo. De hecho, aunque corten, jamás andaría con ella, es su ex”, hizo hincapié Mauricio Ochmann.

Y al ser interrogado sobre sí a él se lo han hecho: “No, no me he enterado.... Si ustedes se enteran, me avisan (risas). Lo cierto es que en la sociedad se vive un debate sobre quién sí estaría dispuesto a hacerlo o no, si se podría perdonar o no, y la película también siembra esa duda”, señaló.

Dónde ver ‘Amigos hasta la muerte’, película de Mauricio Ochmann

“María, Nacho y Suso son tres amigos que han compartido muchas cosas; quizás incluso demasiadas... Ahora dos de ellos comparten el secreto de que el otro se va a morir. El problema es cómo contárselo. “¿O será mejor que no lo sepa?”, dicta la sinopsis de ‘Amigos hasta la muerte’ en Prime Video, plataforma donde está disponible la cinta.