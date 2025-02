Mauricio Islas queda fuera de “Sale el Sol” ante la llegada de Mauricio Mancera: Así se despidió

Mauricio Islas y Andrea Bazarte cerraron su ciclo en el programa.

Ante los inminentes cambios en “Sale el Sol” en busca de subir los niveles de rating, el lunes 3 de marzo de 2025 inicia una nueva etapa del programa con varios conductores, pero Mauricio Islas y Andrea Bazarte ya no son parte del equipo, al igual que Mark Tacher, quien renunció una semana antes.

Mauricio Islas agradecidó el tiempo en el programa matutino de Imagen TV, donde encontró amistades y mucho aprendizaje. “Me sacó de mi zona de confort, me llevo mucho aprendizaje, les aprendí a cada uno. Yo doy gracias”.

El actor, que ahora se desarrolló como conductor, no se va de la televisora, pues adelantó que prepara un nuevo proyecto, aunque no dio más detalles.

“Dejo mi amor, mi amistad, saben que cuentan conmigo para siempre. Les voy a dejar algo bonito: Este no es un adiós ‘Me voy de Sale el Sol’ pero no me voy de aquí, estamos cocinando algo bien bonito”.

Por su parte, Andrea Bazarte dijo que “Sale el Sol” fue un premio tras años de esfuerzo. “Decidí que me quería dedicar a la industria artística, me dijeron que no, y yo busqué el ‘sí’, significa esa culminación de muchos años de esfuerzo”.

¡Muchas gracias querido @mauricioislas por siempre llenarnos de tu luz y buena vibra! 🙌🏻☀️❤️🕺🏻



¡#SaleElSol siempre será tu casa! 🏠📺 pic.twitter.com/gKLpfLZKEj — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 28, 2025

“Sale el Sol” contrató a Mauricio Mancera

Mauricio Mancera llega a “Sale el Sol” en una nueva etapa que comienza el lunes 3 de marzo de 2025, pues será uno de los conductores principales junto a un gran equipo. Así lo anunció la producción, al informar que “Sale el Sol” crece.

Ahora participarán Gaby Ramírez, Beibi Benítez, el Dr. Pepe Bandera y el horario se extenderá, para quedar de 9:30 de la mañana a las 12:30 del medio día.

Al hablar de su participación, le contó a “De primera mano” que “‘Sale el Sol’, a diferencia de otros matutinos, es un programa donde la apuesta siempre es el contenido”.

Reconoció que ya tiene experiencia en los programas de revista matutinos: "¡Ya llevo varias nóminas! y estoy feliz de reencontrarme con el público a esa hora. Regresar me motiva y emociona muchísimo”.