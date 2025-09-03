Suscríbete
Mauricio Clark y la delicada reconstrucción de nariz a la que se sometió

El exconductor vivió una serie de excesos que lo llevaron a deformarse la nariz.

September 03, 2025 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Clark.jpg

Mauricio Clark se sometió a una cirugía para recuperar su nariz.

YouTube

El reportero y conductor de espectáculos de Televisa, Mauricio Clark, se alejó de la vida pública y las redes sociales desde junio de 2020 y desde ese momento no se sabe absolutamente nada de él; sin embargo, seguidores y detractores reactivan su carrera y escándalos.

Una de las polémicas que protagonizó Clark fue el día en que abrió su corazón y se sinceró sobre la cirugía reconstructiva de nariz a la que tuvo que someterse.

Reaparece y presume su nariz

Fue en 2017 cuando Mauricio reapareció en televisión para presumir el nuevo aspecto de su nariz después de que le quedara deformada por su adicción a las drogas, particularmente a la cocaína. Clark reveló que sus problemas de consumo ocurrieron por 10 años y que había podido dejarlos atrás gracias a terapia y a la religión.

El abuso en el consumo de sustancias, literalmente le destruyó el tabique nasal, por lo que tuvo que buscar ayuda de profesionales, sentenció.

“Con la cocaína, después de tantos años de consumo, me acabé el tabique. Había depresión, ya ni me veía a la cara, era como un asunto de no querer aceptar una realidad de culpa, de vergüenza”, decía Clark.

Mauricio, quien también se cambió el nombre a Franco, admitió que las adicciones casi lo llevan a perder la vida de todas las formas posibles:

“Estaba en un infierno. Hoy valoro que se mueven mis manos, mis pies, mi corazón late bien; no tengo daño cerebral… En mi nariz no hay arreglo, se me hizo chiquita, se hundió el tabique, está perforado… ¡pero estoy vivo!”, decía Clark.

¿Cómo fue la cirugía?

Fueron más de 10 médicos los que rechazaron operar a Mauricio por la gravedad en la que se encontraban su tabique nasal y sus tejidos blandos, sin embargo, el cirujano plástico José Achar aceptó.

El experto le retiró una breve cantidad de hueso de la cadera y cartílago de sus orejas para reconstruirle el tabique y darle forma a la nariz.

“Más allá de la vanidad y el ego, es volver a recuperarme en todos los sentidos. Es ver que puedo recuperar la confianza de mis papás, recuperar trabajo”, explicó Mauricio.

Los cambios en la vida de Mauricio fueron positivos. Todo indicaba un futuro prometedor en la televisión y en el teatro, sin embargo, públicamente se apagó. En 2020 intentó retomar su carrera, pero fue despedido. Mauricio se declaró exgay y manifestó controvertidas posturas conservadoras que hicieron explotar las redes.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
