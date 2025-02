Mario Bautista enciende las alertas al publicar contundente foto y fans reaccionan... ¿Será papá?

Karina Praitova y Mario Bautista sorprendieron a todos.

Mario Bautista decidió sorprender a sus fans con una serie de fotografías que dejaron atónitas a todas las enamoradas que lo han seguido en años de carrera.

Una historia de Instagram bastó para encender las alertas sobre un posible bebé en camino. Y es que aparecen las manos de la modelo y del cantante cobijando el vientre donde se estaría gestando el fruto de su amor.

En una publicación en Instagram, Mario Bautista anotó:

“Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llego el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo”.

Sus fans no lo pueden creer, y algunas bromean sobre que abrieron su relación para que pudiera entrar Karina Praitova.

Cómo que Mario Bautista va a ser papá😭😭😭😭😭😭 — KAREN (@kkkkkkkfl) February 12, 2025

díganme que es mentira que Mario bautista va a ser papá 😭😭😭 pic.twitter.com/KAjIpjs2Dh — A² (@Alexaaaa_rojas) February 12, 2025