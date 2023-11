Mariah Carey se ‘descongela’ para iniciar la época navideña con este divertido video

Mariah Carey apareció puntual, como cada 1 de noviembre, para anunciar que ya ha llegado la hora de desempolvar los adornos navideños al ritmo de “All I want for Christmas is you”.

En redes sociales seguramente has visto divertidos memes que hablan de “descongelar” a Mariah Carey cada fin de año, y es que la cantante estadounidense se ha consolidado como un infaltable en la Navidad gracias a su mega hit “All I want for Christmas is you”, el cual se despliega de su disco “Merry Christmas”, que salió a la venta en 1994.

Mariah Carey se ha aprovechado de estos chistes, y ahora con el boom de las redes sociales, siempre encuentra divertidas maneras de recordarnos que Halloween ya pasó y es hora de concentrarnos en la "época más maravillosa del año”, ¡la Navidad!

ASÍ “DESCONGELAN” A MARIAH CAREY LUEGO DE HALLOWEEN, ¡LLEGA NAVIDAD!

En efecto, es hora de comenzar a montar el arbolito y usar los suéteres navideños feos: este 1 de noviembre, Mariah Carey decidió presumir su “regreso triunfal” con un divertido video que se viralizó en cuestión de horas.

En la grabación de 34 segundos de duración, que puedes ver en YouTube y en las redes sociales de Mariah Carey acompañada del alegre mensaje “IT’S... TIME!”, se observa cómo, al llegar la medianoche del 31 de octubre, se abre una caja fuerte; dentro de ella, se ve un pesado bloque de hielo que tiene dentro de sí a la cantante.

En eso, unos personajes con disfraces de Halloween se encargan de descongelar a Carey con secadoras de cabello. Luego de liberarse de su prisión helada, la cantante exclama, feliz, su grito: “¡Es la hora!”, para anunciar que ha comenzado la temporada navideña del 2024.

Obviamente, “All I want for Christmas is you” no podía faltar, y para concluir el video, Mariah Carey interpreta su canción más exitosa mientras un grupo de personas vestidas con prendas navideñas bailan felices a su alrededor.

“ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU”, EL ÉXITO MILLONARIO DE MARIAH CAREY

Aunque muchas personas critiquen a Mariah Carey por “exprimir” su exitosa “All I want for Christmas is you” en esta época del año, lo cierto es que este contagioso villancico le genera ganancias increíbles, y es que se calcula que, cada temporada navideña, la cantante se embolsa más de dos millones de dólares, siendo el mes de diciembre el más redituable para la famosa.