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María Karunna vivió un infierno en La Granja VIP: “Me tocaron personas envidiosas y mala vibra”

“Son terribles. Son envidiosos... Kunno es completamente burlón, hace bullying. A solas es amable, pero se deja influenciar mucho por la Negra y por Manelyk”, acusa.

Octubre 09, 2026 • 
Nayib Canaán
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María Karunna

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Dos semanas bastaron para que María Karunna descubriera que la convivencia dentro de La granja VIP podía convertirse en una auténtica prueba emocional. La integrante de Caló se convirtió en la segunda eliminada del reality de TV Azteca luego de una estancia marcada por las diferencias con algunos compañeros y una sanción que la llevó directamente a la placa de nominación.

“Realmente, yo se lo dejé a Dios. No me imaginé que fuera tan rudo estar en un reality, pero no forcé nada; dejé que todo sucediera de manera orgánica. No le pedí a la producción salir ni mucho menos. Así se dio naturalmente, fueron dos semanas y ya. Me nominaron por el tema del micrófono, pero estoy bien. Me llevo lo positivo de esta experiencia”, expresa en entrevista con TVyNovelas.

Uno de los episodios que complicó su permanencia fue la sanción que recibió por quitarse reiteradamente el micrófono, una falta que la llevó a la nominación. María explica que nunca tuvo la intención de romper las reglas ni de provocar su salida, sino que se trató de una cuestión de costumbre y cuidado del equipo.

“No me lo ponía en algunos momentos, cuando me acostaba, cuando me metía a bañar o cuando iba al baño. Fue la falta de costumbre de traer un micrófono puesto las 24 horas del día. También se me olvidó tres veces cuando iba a atender a los puerquitos, porque sentía que se me podía caer, enlodar o romper. Fue un poquito la falta de experiencia en un reality. No lo hice adrede, como luego dicen, que a lo mejor lo hice con tal de salirme. ¡No! Todo se dio de manera natural, pero estoy feliz, ya estoy afuera”, afirma.

Sin embargo, más allá de las reglas del programa, la convivencia fue lo que más resintió. Karunna considera que sus principios y su manera de relacionarse chocaron con ciertas actitudes que encontró dentro de la competencia. Aunque reconoce que cada participante tiene su estrategia, sostiene que hubo comportamientos que le resultaron difíciles de tolerar.

“Yo soy una persona íntegra, derecha y honesta, no soy hipócrita. Entonces, fue un choque de energías, de valores y de principios. Convivir con influencers que tienen un estilo de vida más frívolo, para quienes todo son los lives y los followers, fue complicado. Me tocaron personas sumamente envidiosas y de mala vibra. Vivir con eso estuvo tremendo durante esas dos semanas”, señala.

“KUNNO ES COMPLETAMENTE BURLÓN, HACE BULLYING”

Al preguntarle quiénes la decepcionaron, María menciona directamente a Manelyk González, Azalia Ojeda y Kunno. De acuerdo con su versión, las actitudes de los tres le hicieron recordar episodios de acoso escolar que vivió durante su infancia. “Son de pesadilla. Son terribles. Son envidiosos, burlones. Kunno es completamente burlón, hace bullying. A solas es amable, pero se deja influenciar mucho por la Negra y por Manelyk. Hacían equipo y era como tener a los tres niños de la primaria, los clásicos que hacen bullying, que se burlan y humillan. ¡Son personas de pesadilla!”, acusa.

La experiencia, asegura, tuvo un impacto emocional que no esperaba a su edad. Las burlas y los conflictos dentro del reality la conectaron con recuerdos de su etapa escolar, un tema que incluso tuvo que trabajar con ayuda psicológica”.

Es increíble que, a mis 54 años, me haya afectado así el bullying de estas personas. Me recordó al colegio, literalmente a la primaria. Lo trabajé mucho con la psicóloga, pero ya lo liberé. Como que tenía que vivirlo para soltar ese recuerdo que esta experiencia me reavivó por completo”, confiesa. Pese a lo vivido, Karunna considera que se marchó sin traicionar sus convicciones.

Asegura que no modificó sus decisiones para quedar bien con otros participantes y que sus nominaciones respondieron a lo que realmente pensaba.“Salí demostrando mis valores, mi cristianismo, mis principios y lo que yo soy. No quedé bien con nadie por conveniencia. Yo hablé con la verdad,h ice lo que tenía que hacer y dije lo que pensaba. Cuandon ominé a Manelyk, dije la verdad. De hecho, me quedé corta con lo que comenté cuando dejé mi legado”, sostiene.

María Karunna La Granja VIP
Nayib Canaán
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