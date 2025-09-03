Suscríbete
María Julia Lafuente sorprende al anunciar su retiro de Multimedios y la fecha exacta de su adiós

Rostro inconfundible del canal, así se despidió tras casi 50 años de trabajo.

September 03, 2025 
MrPepe Rivero
María Julia Lafuente se despide

Después de 48 años ininterrumpidos en Grupo Multimedios, la presentadora de televisión María Julia Lafuente, anunció su retiro.

Visiblemente conmovida, anunció que hablaría con la verdad. “En esta vida todo tiene un ciclo. Quiero compartirles y comunicarles que he decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido”, anunció en la señal que la llevó a la fama no solo en Monterrey, sino en el país.

María Julia precisó que deja “las puertas abiertas a regresar a Multimedios”, pues podría haber “proyectos y planes a futuro”.

El último día que la veremos en el Telediario Mediodía será el viernes 28 de noviembre de 2025.

¿Quién es María Julia?

María Julia Lafuente es una periodista mexicana conocida por su participación y trayectoria en los programas televisivos de contenido noticiosos y de opinión.

La conductora originaria de San Luis Potosí, se trasladó a la ciudad de Monterrey para hacer sus estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Comunicación.

Comenzó su etapa profesional dentro de la empresa “Estrellas de Oro”, hoy conocida como “Multimedios Televisión”.

Su imagen, facilidad de palabra, capacidad de análisis y liderazgo le abrieron el camino y se convirtió en una de las figuras periodísticas más importantes de la cadena.

La presentadora es reconocida fanática de los Tigres, amante de las telenovelas y entrevistadora de grandes personalidades.

“Mi vida va de la mano con el Grupo Multimedios”, anotó María Julia al despedirse.

