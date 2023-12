Marcela Mistral hizo un cambio de look y estallaron las críticas

La esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde muestra su nuevo cambio de look, pero en lugar de recibir halagos, comenzó a recibir un sinfín de críticas y burlas.

Marcela Mistral se vuelve el centro de atención en redes tras cambio de look

La influencer aprovechó sus redes sociales para compartir a sus seguidores el nuevo look que se realizó. Marcela muestra su cabello con un tono castaño y con un fleco, abandonando su clásico rubio.

Rápidamente, la publicación se llenó de malos comentarios por parte de los internautas donde incluso la llegaron a comparar con Mhoni Vidente. Los usuarios afirmaban que ese tono de color en su cabello no le favorecía, mientras otros se burlaban del “mal trabajo” que le realizó la estilista. “Pensé que era mony vidente!! no like!”, “Nooo el fleco no te vez más grande y parece como si trajeras peluca”, se lee en los comentarios.

Las críticas se hicieron más visibles en un video que compartió Marcela en donde está adelante de su árbol de Navidad y está abriendo sus regalos navideños: “Mi niña interior siempre será una niña feliz y soñadora, que con los detalles bellos de la vida es capaz de reír hasta que le duela la barriga; siempre me gustaron las sorpresas”, escribió en la publicación.

Fue ahí donde los usuarios comenzaron a llenarla de críticas: “Parece una abuelitaaaaa”, “Ese Tono no te favorece te ves muy mayor”,"Marcela esos estilistas te odian, paga por un buen trabajo por favor”, “Que onda con ese look? No te favorece eres Hermosa”, fueron algunos de los comentarios.

Marcela Mistral hasta el momento no se ha pronunciado al respecto sobre las opiniones sobre su nuevo look, pero lo cierto es que de cualquier manera la esposa de Poncho de Nigris luce espectacular.