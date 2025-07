Manu NNa nos revela sus secretos en exclusiva: “Soy como Thalía en sus telenovelas”

En el vasto universo del entretenimiento mexicano, donde las luces brillan con intensidad pero también con efímera constancia, hay figuras que emergen con una autenticidad que desarma.

Manu NNa -nombre artístico de Cristopher Manuel Nava- no sólo ha hecho reír a miles desde los escenarios más alternativos hasta las pantallas de Netflix; también se ha convertido en una figura emblemática de diversidad, valentía y amor propio. El origen de su vocación artística tiene algo de novela urbana.

“MI NOMBRE ME PARECÍA MUY ABURRIDO”

Era apenas un adolescente curioso cuando, desde la ventana del legendario Bar El Hábito, en Coyoacán, descubrió a Regina Orozco en plena función. No necesitó más. Aquella escena encendió en él una llama que lo llevó a formarse como actor en CasAzul, donde estudió desde realismo hasta clown, pasando por dramaturgia, cine y cabaret. Pero fue el stand up, con toda su crudeza, ritmo y posibilidad de hablar desde el yo sin disfraces, lo que lo atrapó por completo.

“Decidí ponerme Manu NNa porque me llamo Manuel Nava, entonces siempre me parecía un nombre muy aburrido. Pero cuando trabajaba en una cafetería, todos me decían Manu.

Se me ocurrió Manu NNa y me gustó porque es un solo nombre, así como Madonna, Rihanna, Belinda”, recordó entre risas durante el pódcast de TVyNovelas. Fue un tarotista quien, más tarde, le confirmó que ese bautizo artístico había sido un acto de ruptura con el pasado. “Rompí un ciclo. Yo digo que soy como Thalía, tiene muchos nombres compuestos en las novelas, pero al final es la misma María”.

En un país donde la comedia ha servido tradicionalmente para reforzar estereotipos, Manu NNa decidió romper moldes. Su humor no evade la realidad; la confronta. En su especial de Netflix, Simplemente Manu NNa, estrenado en 2017, convirtió en carcajadas las dificultades de ser un hombre gay en México. No desde el dolor, sino desde la celebración de la diferencia.

“Como comediantes gays, siempre somos una ventana a que la gente se identifique y se anime a salir del clóset y tenga ganas de ser feliz con sus preferencias sexuales”, confesó.

“BELINDA CONMIGO ES DIVINA”

En este tiempo siendo referente de la comedia moderna, Manu NNa ha logrado lo impensable: ser admirado por las mismas figuras que marcaron su infancia frente al televisor. Verónica Castro, Belinda, Christian Chávez y Galilea Montijo, entre muchos otros, han caído rendidos ante su encanto y su comedia filosa y entrañable.

“Mi encuentro con Verónica Castro fue muy rápido porque fue en La casa de las flores, hice un cameo. Se portó muy linda conmigo, la amé porque además soy su fan, es alguien que brilla, es la reina de las telenovelas”. Con Belinda, la relación es aún más cercana: “Me la encontré en la presentación de Mentiras y me dijo: ‘Hermana, ¿cómo canté?’. Ella conmigo es divina”.

Pese a codearse con celebridades y aparecer cada vez más seguido en televisión y cine (Tramposos con suerte, Reviviendo la Navidad), Manu NNa mantiene una humildad genuina. “Yo todavía no me creo lo que he logrado. No me cae el 20”, dice con honestidad.

Y mientras se ríe de sí mismo y de sus exnovios: “He tenido pocos, tampoco crean que he estado con media Ciudad Peluche”, también defiende el derecho a existir con autenticidad. “La comunidad LGBT ha ganado visibilidad, en una plataforma digital, en un programa, en un reality, y eso es importante. Por eso hay que defenderlo y rescatarlo”.