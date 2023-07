¿Lo sabías? Mane de la Parra intentó ser futbolista, pero no lo hizo por este motivo

Mane de la Parra es un reconocido cantautor y actor mexicano. El artista, nacido en diciembre de 1982, se dio a conocer como actor en la telenovela “Cuidado con el Ángel”, participando posteriormente en varios proyectos para el teatro y la televisión.

Sin embargo, la faceta más conocida de Mane de la Parra está en el mundo de la música , donde ha logrado abrirse camino con el lanzamiento de varios discos y sencillos que han logrado colocarse en el gusto de la gente; entre algunas de sus canciones más populares están “Como Soy”, “No Te Olvido”, “Es Mentira” y “La Fórmula”.

Sin embargo, durante una entrevista Mane de la Parra confesó que en algún momento de su vida también estuvo interesado en el deporte; sin embargo, una serie de circunstancias lo hicieron cambiar de camino.

MANE DE LA PARRA DENUNCIA CORRUPCIÓN EN LA LIGA MX

Durante una entrevista en el canal de youtube de Isabel Lascuráin, Mane de la Parra se sinceró y confesó una dura experiencia que tuvo cuando era adolescente y quería jugar futbol profesional.

“Te queremos debutar en Primera A, queremos registrarte en Primera A, me pagan un sueldo y todo estaba muy bien, hasta que me tope con el director técnico del Atlante, me dice '¿cuánto me vas a dar?’ y yo dije '¿cuánto te voy a dar, de qué?’”, recordó Mane de la Parra, quien denunció una red de corrupción al interior de la Liga MX.

Y así la historia de Mane de la Parra (cantautor) contando su experiencia en 1era A con un D.T del Atlante ...



Cuantas historias como estas no habrá?

Así como quieren que surgan más futbolistas?



Bendita #LigaMX #FMF y sus secuaces pic.twitter.com/LmKTo4sdfQ — Fer Salinas Cruz (@FerSalinasCruz) March 30, 2023

Incluso, Mane fue más allá y detalló que todos los jugadores le tenían que dar dinero al director técnico del equipo por jugar ahí; incluso un futbolista le había confesado al cantante que él le daba el 70 por ciento de su salario.

Mane de la Parra también habló del asunto en el canal de YouTube “La Capitana”, de Sandra Vega, esposa de Andrés Guardado.

“Yo fui futbolista profesional hasta los 20 años. Yo toda la vida quise ser futbolista, viví de ello varios años, por muchas cosas (lo dejé), entre ellas la triste corrupción que hay en Ligas inferiores. Llegué a Primera A y jugué en Pumas y jugué en Atlante. Estuve en Pumitas hasta Primera A”, agregó el cantautor, quien reiteró la corrupción que impera en el futbol profesional mexicano y que hizo que tomara otro camino en su vida.