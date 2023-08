Esta es la curiosa razón por la que la serie de Netflix ‘Tríada’ mandó a terapia a Maite Perroni

A Maite Perroni la hemos vista muy activa últimamente en la pantalla chica, muestra de ello es su trabajo en “Tríada”, una serie de Netflix basada envunos trillizos que fueron separados al nacer. Sin embargo, no todo fue fácil para la actriz en este trabajo.

Este 2023 ha sido un año especial tanto para Maite Perroni como para los fans de RBD luego de que se confirmara que los miembros de la banda se reunirán en una gira que irá por varios puntos de México, Brasil y Estados Unidos; la cantante participará en el reencuentro, lo que no podría tener más contentos a sus seguidores.

Maite Perroni conquistó a los suscriptores de Netflix por su actuación en la serie “Tríada”; sin embargo, este trabajo fue más difícil de lo que esperaba e incluso tuvo que acudir a terapia, ¿por qué?

¿POR QUÉ MAITE PERRONI FUE A TERAPIA TRAS ACTUAR EN “TRÍADA”?

“Tríada” supuso un gran desafío actoral para Maite Perroni, quien tuvo que hacer un papel múltiple al interpretar a unas trillizas separadas al nacer. El reto fue tal, que Perroni debió buscar ayuda profesional.

“Ya no sabía en dónde estaba parada ni qué estaba pisando, me desconecté de mi vida normal”

Durante una entrevista, Maite Perroni reveló que se involucró tanto en sus tres personajes que, al final, “ya no sabía en dónde estaba parada ni qué estaba pisando, me desconecté de mi vida normal y emocionalmente ocupé muchísimos músculos, muchas cosas porque no estaba en una sola línea, estaba en tres”, reconoció.