Conoce el dulce mensaje de Andrés Tovar para Maite Perroni en el arranque de su gira con RBD

Dulce María, Christopher Uckermann, Anahí Benítez, Christian Chávez y Maité Perroni iniciaron una serie de conciertos el pasado 25 de agosto que tendrán lugar en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, los cuales culminarán el 21 de diciembre con una multitudinaria presentación en el Estadio Azteca que ya ha causado furor entre los fans.

En redes sociales, sobre todo Instagram, los integrantes de RBD no han dudado en subir breves reels de los momentos que han pasado en el comienzo de “Rebelde Tour"; obviamente, Maite Perroni y Andrés Tovar no podían ser la excepción. Sin embargo, entre las publicaciones destaca un romántico intercambio de mensajes.

ANDRÉS TOVAR MANDA TIERNO MENSAJE A MAITE PERRONI Y ELLA LE RESPONDE

A través de su cuenta oficial de Instagram, Andrés Tovar subió una romántica foto con Maite Perroni y le dedicó estas bellas palabras:

“Te acabas de convertir en mamá y aquí estás! Eres un ser con una luz y una fuerza espectacular que ilumina con su sola presencia y sonrisa cualquier lugar. Verte brillar, cantar y bailar, verte disfrutar, no hay mayor alegría que verte y sentirte tan feliz haciendo lo que más te gusta. Recibe y comparte todo este amor con toda tu gente que te lo mereces! De tus hermanos de otras vidas RBD (como los llamas), de tus fans a quienes tanto cariño les tienes y de todo el público de RBD, de ayer, de hoy, de siempre! ¡Que sea un tour lleno de luz y de amor, que reúnan generaciones y llenen los corazones de la gente con música bonita. Hagan vibrar al mundo con su increíble energía juntos, como solo ustedes saben hacerlo! ¡Dios bendiga esta gira! Te amamos y admiramos mucho, contigo siempre…nuestra hija Lía y yo”.

Maite Perroni, mientras tanto, posteó la misma foto publicada por Tovar con este mensaje: “Creo que no he terminado de dimensionar lo q estamos apunto de vivir, mi corazón explota de alegría y al mismo tiempo siento una extraña calma amorosa y llena de paz, que me abraza y me hace sentir que todo está bien, que estamos recibiendo un regalo del universo q no tiene precio ni comparación. Y eso nos lo dan uds. A Gracias por todos estos años de amor y esperanza hoy nuestro sueño se volvió realidad !!! Listos”, escribió.