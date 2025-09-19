Luto por Ariadnalí de la Peña: Quién era la actriz que murió a los 38 años

“Ari, que tu viaje por el universo sea luminoso. Te amamos mucho”.

La comunidad del cine y del teatro están de luto por la sensible muerte de Ariadnalí De la Peña Zepeda, quien perdió la vida a los 38 años. La actriz nacida en Mexicali, Baja California, es reconocida por su talento y pasión en cada proyecto en el que participaba.

Entre sus obras más conocidas dentro de su multifacética carrera se encuentra la nominada al Oscar ‘Bardo: Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades’, dirigida por Alejandro González Iñárritu, así como ‘Fear The Walking Dead’ y ‘Midnight Family’, entre muchos más.

Aunque no fue revelada la causa específica de su deceso, desde hace algunos años la artista compartió en sus redes sociales su lucha contra el cáncer, así como el inicio de sus quimioterapias en el Instituto Nacional de Cancerología de México (INCAN).

La noticia de la muerte de Ariadnalí De la Peña fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la obra de teatro ‘Si estás leyendo esto es porque sobreviviste’.

Además, la creadora de contenido Lizbeth Rodríguez también se despidió de la joven actriz en Instagram y daba estado público a la confirmación de su muerte.

“Ari, que tu viaje por el universo sea luminoso. Te amamos mucho”, señala el breve comunicado con el que los integrantes de la obra de teatro decidieron despedir a Ariadnalí De la Peña.

El posteo muestra una fotografía de la actriz y debajo se multiplican los comentarios de los seguidores.