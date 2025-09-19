Suscríbete
Famosos

Luto por Ariadnalí de la Peña: Quién era la actriz que murió a los 38 años

La joven trabajó con el director Alejandro González Iñárritu en la cinta ‘Bardo: Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades’.

September 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ariadnalí-de-la-Peña.jpg

Ariadnalí de la Peña murió a los 38 años.

Instagram

“Ari, que tu viaje por el universo sea luminoso. Te amamos mucho”.

La comunidad del cine y del teatro están de luto por la sensible muerte de Ariadnalí De la Peña Zepeda, quien perdió la vida a los 38 años. La actriz nacida en Mexicali, Baja California, es reconocida por su talento y pasión en cada proyecto en el que participaba.

Entre sus obras más conocidas dentro de su multifacética carrera se encuentra la nominada al Oscar ‘Bardo: Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades’, dirigida por Alejandro González Iñárritu, así como ‘Fear The Walking Dead’ y ‘Midnight Family’, entre muchos más.

Aunque no fue revelada la causa específica de su deceso, desde hace algunos años la artista compartió en sus redes sociales su lucha contra el cáncer, así como el inicio de sus quimioterapias en el Instituto Nacional de Cancerología de México (INCAN).

La noticia de la muerte de Ariadnalí De la Peña fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de la obra de teatro ‘Si estás leyendo esto es porque sobreviviste’.

Además, la creadora de contenido Lizbeth Rodríguez también se despidió de la joven actriz en Instagram y daba estado público a la confirmación de su muerte.

“Ari, que tu viaje por el universo sea luminoso. Te amamos mucho”, señala el breve comunicado con el que los integrantes de la obra de teatro decidieron despedir a Ariadnalí De la Peña.

El posteo muestra una fotografía de la actriz y debajo se multiplican los comentarios de los seguidores.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Michelle-Vieth-Héctor-Soberón.jpg
Famosos
Héctor Soberón revive cómo todavía le afecta el video íntimo con su ex Michelle Vieth: “Sigo muy dolido”
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alexis ayala aaron mercury.jpg
Famosos
Alexis Ayala le promete a Aaron Mercury y a Abelito llevarlos a Televisa
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
yetus aldo de nigris.jpg
Famosos
Yetus, amigo de Aldo de Nigris, reacciona al “shippeo” con Aaron Mercury en LCDFM
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
shiky y su novio.jpg
Famosos
Shiky abraza, besa, llora y platica con su novio por 20 minutos; hasta la Jefa tuvo que regañarlos
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
robo de salvacion.jpg
Famosos
La Jefa deja en suspenso el robo de salvación: Aldo de Nigris y Guana tendrán que esperar
Los habitantes de La Casa de los Famosos fueron sorprendidos con una decisión diferente
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
emilio azcarraga terremoto.jpg
Famosos
El sismo que hizo llorar a Emilio Azcárraga a las puertas de Televisa
Ana Martin revela una anécdota poca conocida sobre el terremoto ocurrido hace 40 años en México y que derrumbó el edificio de Televisa Chapultepec
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
toño de nigris y aldo de nigris (1).jpg
Famosos
¡Muy parecidos!: así era el tío de Aldo de Nigris, que murió a punto de jugar un Mundial
Aldo habló de su tío o lo impactante que fue recibir la noticia de que murió a los 31 años
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
florinda meza chespirito.jpg
Famosos
¿Lo del romance en Acapulco es falso? Florinda Meza acusa a los hijos de Chespirito de mentir en su bioserie
Florinda Meza reveló su verdad sobre lo que pasó durante aquella grabación del capítulo de La Vecindad del Chavo en Acapulco
September 18, 2025
 · 
Alejandro Flores