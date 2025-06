Luto en el medio artístico: Murió Oscar Roman, reconocido galerista mexicano

Este sábado 28 de junio, en medio de las celebraciones por el orgullo de la comunidad LGBTQ+ en Ciudad de México, hay luto en el medio artístico, pues se reportó la muerte del galerista Oscar Román.

Reconocido promotor del arte y fundador y director de la galería Óscar Román, una de las más importantes en la Ciudad de México, murió este fin de semana.

Pertenecientes a la comunidad LGBTQ, Óscar creó una exposición donde mostró a importantes figuras del espectáculo como a Sebastián Rulli y Aracely Arámbula desnudos; sin duda, un icono en la cultura mexicana del siglo XX.

En el mes de abril, posó para la revista CARAS y admitió tener problemas de salud. Aún así, se mostraba con actitud positiva ante la vida: “Algo que siempre he tratado es de ser yo, y de dar, pero no creas que me pasa con todos, porque simplemente hay personas a las que no les caigo bien”.

“Quiero agradecerles a todos por estar cercanos a mí y a mi trabajo, porque siempre me apoyan a la hora de difundir el arte y por estar conmigo, acompañándome”, dijo a CARAS en abril.

Descanse en paz.