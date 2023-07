Luis Miguel VS Carlos Rivera ¿quién es el mejor cantante mexicano?

Luis Miguel está por llegar a la Ciudad de México con su nueva gira, la cual representa su regreso a los escenarios luego del bache que significó su tour anterior, en el cual tuvo varios shows cancelados pro problemas de salud y personales.

El furor por conseguir boletos para la Arena Ciudad de México provocaron que se agotaran las entradas para cada uno de sus shows en unas cuantas horas.

Pero el entusiasmo por Luis Miguel no es compartido por Arturo López Gavito, uno de los críticos musicales más populares en México y reconocido por ser un melómano y experto, además de haber trabajado en la industria del disco como caza talentos. A él se debe, en gran parte, el éxito de Molotov, por ejemplo.

Como crítico, se le reconoce mayormente como participante del reality show La Academia. Y con esa autoridad es que decidió ahora hablar abiertamente de su animadversión musical por el trabajo de Luis Miguel.

“No me gusta su música y no me gusta su personalidad. Nunca he compaginado con él y no me gusta lo que él hace como artista”, dijo en una entrevista en el podcast Cara a Cara.

Matizó que entiende y respeta que la gente suele tenerlo como el mejor artista de México pero que él no tiene esa opinión.

“Yo creo que no. Creo que no lo es, creo que está lejos de eso”.

En cambio, ante la pregunta obvia de quién merecería estar en ese lugar de “máximo representante mexicano”, Arturo López Gavito no dudó:

“Carlos Rivera es el cantante más grande que tiene este país. La sensibilidad que él tiene para cantar no la tiene nadie”.

Carlos Rivera comenzó su carrera como concursante de La Academia. De ahí saltó al teatro musical, donde acumuló la experiencia necesaria para volver a la industria del disco.

Ya como cantante, efectivamente es uno de los más vendedores en México: ha colocado un millón de copias (de acuerdo con las certificaciones de Amprofon) de sus cinco discos de estudio.