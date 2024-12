Luis Miguel, entre mariachis y tangos, cerró su gira en la Argentina: así fue el espectacular concierto

Luis Miguel cerró su gira 2023/2024 en Buenos Aires, la misma ciudad donde la había comenzado en agosto del años pasado. El 17 y 18 de diciembre, el cantante mexicano brindó dos espectáculos en el Campo Argentino de Polo, donde interpretó los mejores éxitos de su carrera.

Cómo fue el último concierto de Luis Miguel en la Argentina

Luis Miguel salió al escenario poco más de las 21hs y los gritos de sus fans no tardaron en escucharse. El novio de Paloma Cuevas cantó “Será que no me amas” mientras más de 60.000 personas coreaban su nombre.

Luis Miguel en Argentina Gentileza Fenix - Simón Canedo

Luis Miguel continuó su repertorio con canciones de su primera etapa como cantante, como también las del resto de su carrera. Ofreció un bloque junto a los mariachis con clásicos mexicanos y otro de tango, en el que cantó “El día que me quieras”, entre otros temas argentinos, con una pareja de bailarines a su lado.

“Vamos Argentina”, “Arriba Buenos Aires” y "¿Cómo dice?”, fueron algunas de las expresiones que logró escuchar su público en la última presentación de su extensa gira.

Último concierto de Luis Miguel en Buenos Aires. Gentileza Fenix - Simón Canedo

Tampoco faltó el bloque de los dúos, en el que Luis Miguel cantó “Sonríe” junto a las imagen de Michael Jackson y “Fly with me” con la de Frank Sinatra. Y, a menos de una semana de la Navidad, el papá de Michelle Salas interpretó su exitosa canción “Santa Claus llegó a la ciudad”.

El final de la noche fue una fiesta: Luis Miguel apretó un botón que había en una mesa y estallaron los fuegos artificiales. Además, por supuesto pateó las pelotas negras con su logo mientras iba de un lado al otro del escenario.

Video de Luis Miguel en su concierto de cierre en Argentina

Por último, el cantante llamó a sus músicos para unirse en un gran abrazo grupal y luego se quedó un momento tirándole besos a sus fans que le pedían una última canción más.

De esta manera, Luis Miguel se despidió de su exitosa gira. Al salir del estadio se fue directamente al aeropuerto de Ezeiza para subirse al avión que lo llevaría a Madrid, España, para pasar las fiestas con su amor.