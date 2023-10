Lucerito Mijares revela la razón por la que ya no le gusta Peso Pluma; ‘me desilusionó'

La hija de Lucero y Manuel Mijares se sinceró hace unos días al contar en una entrevista sobre los hombres que le gustaban. En el listado, estaban Javier Poza y el hijo de Alan Tacher, así como Peso Pluma, quien al parecer tenía un lugar especial en el corazón de Lucerito:

“Vi un video de cómo ( Peso Pluma ) recibía a un fan que tenía creo que parálisis cerebral. Híjole, no, no, no, o sea, quiero que se case conmigo. Lo amé, fue un adorado y pues no pensé que fuera a ser así, la verdad”, fueron las declaraciones de la cantante en aquel entonces.

Sin embargo, Lucerito causó un gran impacto al declarar que Peso Pluma ya no le agradaba tanto debido a un pequeño detalle:

EL DETALLE DE PESO PLUMA QUE DESILUSIONÓ A LUCERITO

Fue durante una conversación con la prensa que una de las reporteras le comentó a Lucerito Mijares que Peso Pluma, al parecer, no trataba muy bien a los comunicadores, detalle que no le cayó nada bien a la cantante, e incluso dejó ver su desilusión:

“¿Cómo creen? Ay, no, ya entonces no... Es que su físico no tanto, pero su personalidad... Digo, ahorita ya que me dijeron esto, me desilusionó”, aceptó Lucerito algo desanimada.

De un momento a otro, Lucerito fue contundente al señalar que ya no le interesaba el tapatío debido a su presunta actitud incorrecta con los reporteros, por lo que de inmediato salió de su lista de “crushes”.