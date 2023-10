Descubre ‘All of Those Voices’, el documental que no te puedes perder si eres fan de Louis Tomlinson

Louis Tomlinson y el nuevo documental que habla sobre él, “Louis Tomlinson: All of Those Voices”, han llamado la atención del público desde su lanzamiento en streaming

El director Charlie Lightening está detrás de este trabajo, que le ofrece a los fans una visión realista de la vida y carrera de Louis Tomlinson, desde sus inicios en One Direction hasta su consolidación como solista.

Si eres fan tanto del cantante británico como de One Direction, no te puedes perder de “Louis Tomlinson: All of Those Voices”; ¿en qué países está disponible el documental, de qué trata y a través de qué plataforma lo puedes disfrutar?

ESTO ES LO QUE VERÁS EN EL DOCUMENTAL SOBRE LOUIS TOMLINSON

El documental nos detalla la vida de Louis Tomlinson luego de su exitosa carrera en One Direction, por lo que se centra más en la transición que tuvo hacia su trabajo como solista, faceta en la que se desempeña actualmente.

Este esperado trabajo reúne materiales inéditos como fotos, videos caseros y un detrás de escena de la gira mundial de Louis Tomlinson que tuvo lugar en el 2022. De igual manera, nos muestra los desafíos que el cantante tuvo que afrontar para convertirse en el músico de talla mundial que es ahora.

“Louis Tomlinson: All of Those Voices” ha sido un éxito tanto para la crítica especializada como para los fans: por una parte, el documental se convirtió rápidamente en la película más vista de Paramount+ , plataforma de streaming donde está disponible; por otro lado sitios como Rotten Tomatoes y IMDb le han dado calificaciones bastante altas.