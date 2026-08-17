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Lizy Martínez y la vida tras José Ron: Encontró en la fe, la música y nuevos proyectos la fuerza para seguir adelante

Tras una etapa de cambios personales la actriz se confiesa.

Agosto 16, 2026 • 
Nayib Canaán
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Lizy Martínez y la vida tras José Ron

Después de cerrar un ciclo sentimental, Lizy Martínez decidió mirar hacia adelante. Lejos de quedarse atrapada en la tristeza, la actriz convirtió una etapa de cambios en una oportunidad para reencontrarse, crear y fortalecer su camino personal. Actualmente, la intérprete de Romina en la telenovela Tan cerca de ti, nace el amor, vive un momento lleno de proyectos. Mientras conquista al público con este personaje, también encontró refugio en su espiritualidad, la música y un podcast en el que comparte mensajes relacionados con la palabra de Dios y los valores.

Luego de terminar su relación con el actor José Ron en abril de 2026, tras 17 meses de noviazgo, Lizy no detuvo su marcha. En lugar de quedarse mirando hacia atrás, enfocó su energía en nuevos retos profesionales y personales que tenía pendientes. La artista asegura que este momento de su vida le ha permitido centrarse en aquello que quiere construir y en mantener una conexión más profunda con sus propósitos.

“Me siento muy agradecida con Dios por ser parte de este proyecto. Estamos muy felices de que sea el número uno, entonces es una bendición”, expresó en entrevista con TVyNovelas sobre el melodrama que produce Nacho Sada.

En Tan cerca de ti, nace el amor, Lizy comparte escenas con Oka Giner, Alexis Ayala, Yolanda Ventura y David Zepeda, entre otros actores, en una historia donde da vida a Romina, una joven que busca encontrar su propia voz y cumplir sus sueños. Precisamente, ese camino de crecimiento es uno de los puntos que más conectó a la actriz con su personaje.

“Romina y Lizy vienen de una familia bastante conservadora, en la que nos costó mucho sacar esa luz que teníamos adentro, de querer cumplir nuestros sueños y nuestras metas”, compartió.

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Lizy Martínez encontró su luz tras su ruptura con José Ron y nos revela qué le ayudó a salir adelante

Para Lizy, interpretar a esta mujer ha sido un viaje de introspección, pues reconoce que hay similitudes entre la historia de su personaje y algunas experiencias que ha vivido.

“Verán cómo Romina irá sacando su voz, alzando ese corazón que tiene y saliendo adelante”, explicó. “Para mí fue muy bonito interpretarla porque también es la historia que yo tuve que pasar para poder llegar acá donde estoy el día de hoy”.

Uno de los temas que aborda la historia de Romina es el deseo de formar una familia sin dejar de lado sus metas profesionales, una realidad con la que Lizy también se identifica. La actriz recordó que durante su crecimiento estuvo presente la idea de llevar una vida más tradicional, aunque con el paso del tiempo descubrió que cada mujer tiene derecho a construir su propio camino. “En mi casa también existía esta idea de solamente casarte, tener hijos y tener una vida muy tranquila”, recordó.

Sin embargo, aseguró que no está peleada con formar una familia, sino con la idea de que una mujer tenga que renunciar a sus sueños. “Yo amo esa parte, no me peleo con eso para nada. A mí me gustaría, en algún momento, casarme y tener hijos, pero creo que cuando una mujer está completa, realizada y bien conectada con Dios y con su alma, es cuando puedes hacer todo lo que quieras: cumplir tus sueños y tener una familia”, afirmó.

De la misma manera, considera que el amor debe llegar acompañado de apoyo y confianza. “Uno siempre tiene que llegar con la persona indicada, tanto con las personas que te rodean como con tu pareja, porque es muy importante que te apoye y sea esa persona en la que confíes”, dijo.

Además de la actuación, Lizy ha encontrado en la música una forma de expresar sus emociones y conectar con las personas. Tras concluir las grabaciones de la telenovela, decidió dedicar tiempo a este proyecto y a un podcast que tenía pendiente. “Apenas terminamos de grabar hace como tres meses. Me di un ratito para dedicarme cien por ciento a la música y al podcast”, contó.

Este espacio se convirtió en una extensión de sus creencias y de los mensajes que desea compartir con quienes la escuchan. “Es sobre la palabra de Dios. Son todos los días 20 minutitos para platicar un poco sobre un tema de la palabra y sobre temas cotidianos que te puedan ayudar en tu día a día”, explicó.

La fe ha sido una parte importante en esta nueva etapa de su vida y también está presente en las canciones que escribe. “Desde que tengo el respaldo de Dios, todo ha fluido de una manera maravillosa. Son letras que le escribo a él; tal vez no lo menciono como tal, pero son letras que le escribí a él”, reveló.

Lizy Martínez José Ron
Nayib Canaán
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