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Lizy Martínez

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Famosos
Lizy Martínez encontró su luz tras su ruptura con José Ron y nos revela qué le ayudó a salir adelante
Comenzaron su relación a finales de 2024, pero fue hasta abril de 2025 que José Ron confirmó el noviazgo. Asimismo, el actor anunció la ruptura a finales de abril 2026 ante las cámaras del programa Hoy.
Junio 14, 2026
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Edson Vázquez