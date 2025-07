Lisset responde si habrá boda con su novio Ramón Valdez, actor de ‘Carrusel’ y miembro de La Onda Vaselina

En una íntima entrevista con TVyNovelas, Lisset habla abiertamente sobre su experiencia con la perimenopausia (etapa de transición hacia la menopausia), una etapa que no ha sido nada fácil para ella, ya que ha tenido que batallar con malestares físicos y emocionales intensos. Sin embargo, la enfrenta con filosofía.

A sus casi 52 años, la actriz asume con orgullo el paso del tiempo y trata de enfocarse en los nuevos retos, como el musical Alberto que protagonizará junto a un gran elenco.

¿Cómo te encuentras personalmente?

Bien, en una época de madurez muy importante, ya salí de cosas difíciles como la pérdida de mi papá y me siento con mayor claridad, aunque sigo con mi etapa hormonal.

¿A qué te refieres exactamente? ¿A la menopausia?

Estoy en la etapa de perimenopausia y no sabes qué cosa más horrible, porque tengo todos los síntomas al mismo tiempo, de repente me siento fatal, muy triste, luego estoy muy alegre, de repente muy harta, se me acaba la paciencia, me duelen las articulaciones… y de repente soy una atleta de alto rendimiento, ¡es algo horrible!

¿Has sufrido bochornos?

Sí, he tenido un tipo de bochornos medio extraños, siento calores, no que me quiera matar, pero sí muy incómodos, al grado de decir: “Por Dios, que se acabe esto”, “¡Paren la masacre!”. Salgo en las mañanas con blusa casi de tirantes cuando todo mundo sale con cubrebocas, pasamontañas y abrigo porque hace mucho frío y yo no lo siento, ¡es muy fuerte!

La has pasado realmente mal…

Sí, yo sé que todas las mujeres tenemos síntomas distintos, pero lo mío ha sido muy pesado. Sin embargo, sé que son etapas que hay que atravesar porque no hay de otra, y trato de tomar las cosas con filosofía,

con mucha inteligencia, y aviso cuando me siento mal, hablo sobre lo que me pasa, les digo: “Estoy con un humor de la fregada, insoportable, no me aguanto ni yo y no sé por qué… No se me acerquen, por favor. No tengo ganas…”. Sabemos que esto es derivado de una cuestión hormonal, exclusivamente, pero ha sido complicado.

¿Habrá boda con Ramón Valdez?

Lisset ha hecho una gran mancuerna con su novio Ramón Valdez, quien se lleva de maravilla con María, la hija que la actriz procreó con su exesposo Lisardo.

Actualmente Lisset mantiene una relación sentimental con el cantante Manuel Valdez, pero ¿ha contemplado volver a casarse? “Yo no tengo problema con el matrimonio, para mí el primer beso es ya un compromiso con la pareja, y nadie me tiene que decir en un papel qué es lo que tengo que hacer o si tengo que amar a alguien de por vida, porque, simplemente, si se acaba el amor, se acaba”.

“Sin embargo, no tengo bronca en casarme 83 veces, ya me casé dos y si vuelve a pasar no estoy peleada con eso. Yo no veo el matrimonio como institución, sino como algo espiritual…”, dijo a TVyNovelas.