Laura Zapata estalla contra un seguidor que la comparó con Wendy Guevara: '¡Idiota!’

Laura Zapata protagonizó un incómodo momento durante una transmisión en vivo luego de que fuera comparada con Wendy Guevara, lo que la enfureció.

Fue durante un live de TikTok que Laura Zapata “sacó las garras” y le dijo de todo a uno de sus seguidores luego de que éste mencionara a Wendy Guevara, algo que la popular villana de telenovelas no pudo soportar.

La reacción de Laura Zapata no tardó en viralizarse, y el video del curioso momento no tardó en difundirse en redes sociales debido a que muchas personas no esperaban que la actriz reaccionara de esa manera, pero sí lo hizo, y con insultos incluidos.

LAURA ZAPATA ENFURECE PORQUE LA COMPARARON CON WENDY GUEVARA

Laura Zapata estaba leyendo algunos de los comentarios de sus seguidores en un live de TikTok cuando uno de ellos desató su furia: en él, uno de sus fans le aseguró que ella y Wendy Guevara se parecían, lo que molestó bastante a la actriz, quien no dudó en insultar a su fan:

"¡Ay, sí, idiota! No tienes idea. ¡Vete a dormir, vete a dormir! Hoy no quiero pelear”

“ ‘Que se parece a Wendy…' ¡Ay, sí, idiota! No tienes idea. ¡Vete a dormir, vete a dormir! Hoy no quiero pelear y menos con tontos que, además, no saben ver y ni distinguir a una dama de… De otra persona”, estalló Laura Zapata , visiblemente molesta ante este inesperado giro.

INTERNAUTAS REACCIONAN AL BERRINCHE DE LAURA ZAPATA

Esta reacción no pasó desapercibida para los internautas, quienes no dudaron en llenar las redes sociales de comentarios contra Laura Zapata y es que, como bien lo escribió una usuaria, no se imaginaron que “Laura Zapata sí es villana en la vida real como en las novelas”.